إليكم رابط الضمان الإجتماعي لفحص مساعدة المقطوعة 1440 برقم الهوية الوطنية

نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع نجوم مصرية رابط لفحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يزداد البحث في هذه الاونة عن رابط الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام عن شروط ومعرفة مستفيدي الضمان ، حيث تقدم مساعدة المقطوعة من قبل الحكومة السعودية لكافة المواطنين والأسر ذات الدخل المنخفض والتي لا تستيطع التعايش مع كافة الظروف الحياتية الصعبة وغلاء المعيشة ، والمحروقات وغيرها من السلع والخدمات وخصوصاً بعد تطبيق الضريبة المضافة في بداية العام الجاري ، حيث أقرت الحكومة السعودية من اجل تطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2020 .
موعد صرف مساعدة المقطوعة
يترقب المستفيدين من الضمان الإجتماعي بداية الشهر الهجري من أجل صرف مساعدة المقطوعة المقررة لهم ، حيث يتم صرف رواتب الضمان الإجتماعي كل 1 شهر هجري ، وبما ان أول شهر رجب سيكون يوم الخميس فمن الممكن أن يتم الصرف يوم الأحد أو السبت .
شروط الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة “
- يصرف الضمان الاجتماعي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً.
- لا يقل سن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً.
- ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف.
- الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.
- تحدد قيمة الضمان الاجتماعي حسب راتب المتقدم وعدد أفراد الأسرة.
رابط الضمان الأجتماعي
نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية رابط للإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث وفرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من أجل التسهيل والتيسير على كافة المواطنين الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، ويمكنك عزيزي المواطن من زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط التالي هــنـــا