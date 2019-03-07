إليكم رابط الضمان الإجتماعي لفحص مساعدة المقطوعة 1440 برقم الهوية الوطنية

نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع نجوم مصرية رابط لفحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يزداد البحث في هذه الاونة عن رابط الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام عن شروط ومعرفة مستفيدي الضمان ، حيث تقدم مساعدة المقطوعة من قبل الحكومة السعودية لكافة المواطنين والأسر ذات الدخل المنخفض والتي لا تستيطع التعايش مع كافة الظروف الحياتية الصعبة وغلاء المعيشة ، والمحروقات وغيرها من السلع والخدمات وخصوصاً بعد تطبيق الضريبة المضافة في بداية العام الجاري ، حيث أقرت الحكومة السعودية من اجل تطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2020 .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

يترقب المستفيدين من الضمان الإجتماعي بداية الشهر الهجري من أجل صرف مساعدة المقطوعة المقررة لهم ، حيث يتم صرف رواتب الضمان الإجتماعي كل 1 شهر هجري ، وبما ان أول شهر رجب سيكون يوم الخميس فمن الممكن أن يتم الصرف يوم الأحد أو السبت .

شروط الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة “

يصرف الضمان الاجتماعي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً. لا يقل سن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً. ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تحدد قيمة الضمان الاجتماعي حسب راتب المتقدم وعدد أفراد الأسرة.

رابط الضمان الأجتماعي

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية رابط للإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث وفرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من أجل التسهيل والتيسير على كافة المواطنين الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، ويمكنك عزيزي المواطن من زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط التالي هــنـــا