شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يستقبل سفراء تشاد والبرازيل وبلغاريا المعينين لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الخميس)، كلاً من، سفير جمهورية تشاد زكريا فضل، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية مارسيل سوزا ديلا نينا، وسفير جمهورية بلغاريا ديميتار ايفانوف ابادجيف، المعينين لدى المملكة.

وتسلم الدكتور العساف خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حضر الاستقبالات، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.