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العساف يستقبل سفراء تشاد والبرازيل وبلغاريا المعينين لدى المملكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الخميس)، كلاً من، سفير جمهورية تشاد زكريا فضل، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية مارسيل سوزا ديلا نينا، وسفير جمهورية بلغاريا ديميتار ايفانوف ابادجيف، المعينين لدى المملكة.

وتسلم الدكتور العساف خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حضر الاستقبالات، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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