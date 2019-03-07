"مشاريع الترفيه السعودية" تكشف الستار عن أول سينما في مدينة الخبر

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت شركة مشاريع الترفيه السعودية “SEVEN” الستار عن صالة سينما جديدة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات، وذلك في واجهة أجدان البحرية في مدينة الخبر، التي من المخطط افتتاحها في الربع الثاني من عام 2020م.

وتتميز مدينة الخبر بموقعها المميز على مستوى المنطقة ولأنها عُرفت باحتضانها للسياح والزوار من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي.

يذكر أن مشروع واجهة اجدان البحرية تضم مشاريع متعددة الاستخدامات "سكنية، تجارية، فندقية، ترفيهيه" ولقد حصد مشروع أجدان ووك الذي تملكه الشركة الأولى للتطوير العقاري حصد على جائزة أفضل تصميم لعام 2018، وذلك كأفضل وجهة تسوق ضمن حفل جوائز سيتي سكيب جلوبال، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي.

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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وتتميز سينما AMC أجدان ووك بقربها من مختلف المحلات التجارية والمطاعم المحلية والعالمية في واجهة أجدان البحرية والتي تمتد على مساحة 40 ألف متر مربع وتحظى برؤية مميزة على بحر الخليج العربي وتضم كذلك نخبة من المطاعم والمقاهي الراقية من أشهر العلامات التجارية العالمية مما سيجعلها مقصداً ترفيهياً أساسياً لسكان الخبر والمنطقة الشرقية.

وتقدم سينما AMC أجدان ووك تجربة سينمائية مختلفة عبر 9 صالات عرض تتميز بخدمات متميزة للمشاهد التي ستنقل عرض الأفلام إلى مستوى جديد كلياً من خلال أفضل تقنيات العرض السينمائي والهندسة الاستثنائية للأصوات مما سيصنع من رحلتك إلى السينما تجربة لا تُنسى.

وأشارت الشركة الأولى لتطوير العقارات إلى أن مشروع واجهة أجدان البحرية يعد مشروعًا نوعيًا يرتكز على توفير حياة فريدة تخاطب احتياجات المجتمع، وذلك عبر توفير جميع العناصر الجوهرية والكمالية كالمسطحات المائية والخضراء والمساحات المخصصة للمشي والاختيارات الترفيهية المنوعة مثل صالات السينما والمقاهي والمطاعم العالمية، التي من شأنها أن تضفي المزيد من الرفاهية للتجربة الكاملة.

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وتعد شركة مشاريع الترفيه السعودية، التي أعلن عن تأسيسها صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأخير من عام 2017م، الجهة الأولى التي تحصل على رخصة تشغيل دور العرض السينمائي في المملكة، التي أطلقت أولى استثماراتها بالشراكة مع مجموعة AMC الترفيهية، وتعمل الشركة على توسيع انتشار دور السينما على مستوى المملكة خلال السنتين القادمتين لتغطي كافة مناطق المملكة بمعايير عالمية.