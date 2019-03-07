"الصحة": زوجة المواطن الأجنبية لها أهلية علاج.. 5 خدمات لا تشملها

أكدت وزارة الصحة اليوم، أن زوجة المواطن "الأجنبية" لها أهلية علاج باستثناء 5 خدمات طبية لا تشملها.
جاء ذلك وفق حساب "الصحة_937" على "تويتر"؛ وذلك ردًّا على أحد المتابعين الذي تساءل قائلًا: هل صحيح أن الخادمة والسائق لديهم أهلية علاج بينما زوجة المواطن ليس لها أهلية علاج؟!
ليرد حساب "الصحة" الرسمي موضحاً: زوجة المواطن الأجنبية التي على ذمة زوجها لها أهلية علاج؛ ولكن الخدمات التالية لا تشملها: 1- خدمة الأسنان 2- الولادات 3- العقم 4- زراعة النخاع العظمي 5- زراعة الأعضاء؛ متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.
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