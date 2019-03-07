“عاجل” إصدار بيان من السفارة السعودية بالبحرين بخصوص هوية المتوفيين والمصابين بحادث...

قامت السفارة السعودية في البحرين، توضح أن الأربعة أشخاص الذي تُوفي منهم أثنان، وأُصيبا الأثنين الأخرونن وذلك في حاث جسر الملك فهد أمس الأربعاء 6 مارس 2019 ، وتلك الحادثة تمت نتيجة تصادم مركبة وشاحنة، ونتج عن ذلك إشتعال النيران ، والجدير بالذكر أنهم مواطنون سعوديون .

ووضحت السفارة السعودية بالبحرين أنها تلقت تليفوناً هاتقياً للبلاغ عن الواقعة ، وأنها مازالت تتابع مع الجهات الأمنية المختصة بخصوص الحادث، وتقوم أيضاً بمتابعة الحالة الصحية لأفراد المصابة، كما أنها تقدم خالص التعازي لأهالي المتوفيين.

كما يُذكر أن الجسر هو الجسر الرابط بين المملكة السعودية و بين البحرين ، وأنه قد شهد من قبل حدوث حادثة أيضاً بين شاحنة و مركبة من نوع “تشارجر” على الجانب البحريني أيضاً.