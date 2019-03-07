، قصة "خالد".. من مشرف بخطوط إنتاج أمريكية إلى قائد تصنيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة "وسكانسن-ستاوت"

تمكن نجاح النعيمي من جعل مقولة "أرسطو" الشهيرة "اصنع أهدافاً ثم حصل على وسائل لتحقيقها"، بداية الانطلاق صوب أحلامه، التي تنقلت به بين ثلاثة مدن، هي"جدة، و ينبع، ومينوموني الأمريكية"، إلى أن آمنت بقدراته شركة رائدة في صناعة التكييف بأمريكا،ليعمل لديها مشرفًا على أحد خطوط الإنتاج.

ولم تكن بداية "خالد" كغيره من أقرانه في علاقته بالأشياء التي يشتريها، بل كان مولعاً بفهم كيفية وصول المنتج بين يديه، بهذا الشكل، كيف صُمم؟، ما الوقت الذي استغرقه؟ وما المواد المستخدمة؟ فكان حصوله على الإجابات يبدأ بتفكيك الأشياء وتنتهي بإعادةتجميعها.

وكما يقال "في الشغف حياة"، قرر "خالد" أن يعيش التجربة بالالتحاق بكلية ينبع الصناعية، ليتعلم هناك كيفية صنع المواد في قسم تقنية الهندسةالميكانيكية، ليتخرج منها بشهادة دبلوم "تخصص تقنية التصنيع".

ولم يرتو فضول خالد العلمي والمهني بالحصول على الإجابات، فشد رحاله لجامعة وسكانسن-ستاوت الأمريكية قسم الهندسة، لتكون محطته للانطلاق في هندسة التصنيع، ويتخرج منها بشهادة البكالوريوس.

وأراد "خالد" ان يعيش تجربة التصنيع ويقترب أكثر كما يقال من مطبخ الصناعة، حيث انضم لشركة ترين الأمريكية الرائدة في صناعة التكييف بعد عدة محاولات، ليعمل بوظيفة تطبيقية مدتها ثمانية أشهر كمهندس تصنيع.

ولأن لكل مجتهد نصيباً، فقد أثبت المهندس السعودي خالد النعمي كفاءته في موطن الصناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ليتم تعيينه بوظيفة دائمة "مشرف خط إنتاج" لثلاثة سنوات ونصف.

وعندما أقامت شركة دلة مشروعًا مشتركًا مع شركة ترين الأمريكية الرائدة في صناعة التكييف،وهو مصنع دلة ترين لأنظمة التكييف، فعرفت شركة دلة قصة المهندس السعودي خالد النعمي الذي يعمل لدي شريكها الأمريكي منذ سنوات، فقررت أن تستقطبه من أمريكا ليخدم الصناعة في وطنه، ويقود خط التصنيع في مصنع دله ترين لأنظمة التكييف، المُقام على مساحة 20 ألف متر مربع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى جوار عدد من الكفاءات الوطنية، الذين تجاوزت نسبتهم في المصنع 30%، وما تزال دلة التجارية تعمل على استقطاب المزيد من الكفاءات الأخرى مثل خالد لشغل مختلف الوظائف في المصنع.

ويؤكد المهندس خالد النعمي ان الشباب السعودي لديه الشغف والقدرة على الإبداع متى أتيحت له الفُرصة، مؤكداً أنهم قادرون على قيادة دفة التصنيع في المملكة وتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق70% من المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات في قطاع الطاقة بحلول عام 2021م.