، استهداف تجمع لكبار السياسيين الأفغان بقذائف الهاون.. والمشاركون يهربون ،

محمد بن مسعود - الدمام - سقوط 3 قتلى و22 جريحًا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 22 آخرون بجروح، اليوم (الخميس) في انفجارين على الأقل استهدفا تجمعًا لكبار الشخصيات السياسية الأفغانية، كان يحضره رئيس الوزراء عبدالله عبدالله وغيره من المسؤولين.

وبحسب لقطات للحفل كان يبثها التلفزيون مباشرة لدى وقوع الانفجار، قال رئيس البرلمان السابق محمد يونس قانوني: "حافظوا على هدوئكم، مكان الانفجار بعيد من هنا"، لكن بعد دقائق، سمع دوي انفجار آخر وإطلاق نار ما دفع المشاركين إلى الفرار.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، سُمع شخص آخر لم يكن من الممكن تحديد هويته يقول وسط صراخ الحاضرين "أطلب من أبناء شعبي المحافظة على هدوئهم. الهجوم بقذائف الهاون بعيد عن التجمع".

ووقع الانفجاران تزامناً مع مناسبة أقيمت لإحياء الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة زعيم أقلية الهزارة الشيعية عبدالعلي مازاري، شارك فيها سياسيون بارزون في البلاد، من بينهم رئيس الحكومة عبدالله عبدالله والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي.

وأفاد المتحدث بالوكالة باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيان بأن قذائف هاون أطلقت على التجمع المقام لتأبين عبد العلي مازاري.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت المشتبه به الرئيسي بالوقوف خلف الهجوم وتم التعرّف على آخرين يقفون خلفه سيجري اعتقالهم.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميّار عبر "تويتر" أنه جرى نقل 22 مصابًا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة وثلاثة قتلى إلى المستشفيات.