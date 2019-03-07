، الصراع المحموم.. "غوايدو" يطالب أوروبا بتشديد عقوباتها على الرئيس الفنزويلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا السفير الألماني لعدم مغادرة البلاد

دعا المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، أوروبا اليوم (الخميس) إلى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، الذي انتقل إلى الهجوم المضاد في مواجهة ضغوط الأسرة الدولية وطرد سفير ألمانيا في كراكاس، وذلك في آخر فصول الصراع المحموم على السلطة بين الغريمين.

وقال "غوايدو" في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "إن على الدول الأوروبية تشديد العقوبات المالية على النظام".

وأضاف: "على المجموعة الدولية أن تمنع إساءة استخدام أموال الفنزويليين لقتل معارضي النظام والسكان الأصليين".

ودان بشدة القرار الذي اتخذه "مادورو"، طالبًا بحسب "فرانس برس" من السفير الألماني البقاء في فنزويلا.

وكانت السلطات الفنزويلية اتهمت السفير الألماني دانيال كرينر بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأعلنته شخصًا غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.