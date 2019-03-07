، "تنسيقي حجاج الداخل" يبحث فرص التعاون مع  "غرفة القصيم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتطوير الخدمات وتقديم دورات تدريبية في معرض تجهيزات الحج

التقى المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، باللجنة الاقتصادية، ولجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم، ورؤساء الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة، وناقش الأطراف سبل التعاون المشترك في خدمة ضيوف الرحمن.

وتحدث رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن الحقباني، في مستهل اللقاء عن المجلس التنسيقي ومهامه والخدمات التي يقدمها معرفًا بطبيعة عمل المجلس في منظومة الحج.

ودعا "الحقباني" القطاع الخاص في منطقة القصيم للمشاركة في معرض وملتقى تجهيزات الحج الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة وينظمه المجلس التنسيقي بالشراكة مع شركة الحارثي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، مثمنًا الدور الذي يؤديه القطاع الخاص ممثلاً في لجنة تنمية الاستثمار بالإمارة والغرف التجارية عبر تطوير الاستثمار في المنطقة حتى يساهم في تحقيق رؤية المملكة (2030م)، مؤكداً أن القطاع الخاص في المنطقة بإمكانه المشاركة في تزويد منشآت خدمة حجاج الداخل بالتمور والكليجة والمواد التموينية ذات الجودة العالية وأن تسهم في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالحج.

وأبدى رؤساء الغرف التجارية استعدادهم للتعاون في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر تقديم دورات تدريبية في معرض تجهيزات الحج، مثمنين الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن القطاع الخاص في المنطقة يزخر بالعديد من الشركات والمؤسسات المتميزة في خدمة حجاج الداخل.

حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس التنسيقي، د. ساعد الجهني، وأعضاء مجلس الإدارة: إبراهيم المزيني، سراج القرشي، صالح الظفيري، عبدالله العصفور، خالد الغيثي، أمين عام المجلس، عدنان اليامي، فيما مثل اللجنة الاقتصادية ولجنة تنمية الاستثمار بإمارة منطقة القصيم د. يوسف العريني أمين عام اللجنة، وعضو مجلس المنطقة، ورؤساء وأمناء الغرف التجارية بمنطقة القصيم.