، "الفالح": الشركات الأجنبية بالبتروكيماويات بدأت تحقق الأرباح بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت خلال أول 5 سنوات من تسديد أجزاء كبيرة من قيمة التمويل

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الشركات الأجنبية التي استثمرت أو دخلت في شراكات استثمارية في قطاع صناعة البتروكيماويات في المملكة حققت نجاحات كبيرة وبدأت في توزيع الأرباح، كما تمكنت خلال أول خمس سنوات من تسديد أجزاء كبيرة من قيمة التمويل الذي حصلت عليه للبدء في تنفيذ استثماراتها.

وأرجع "الفالح" تلك النجاحات إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وكذلك الحوافز التي يحصل عليها المستثمرون.

وقال "الفالح" لـ"الخليج 365": مسيرة الصناعات في المملكة تدعو للفخر وهي نتيجة عمل مؤسسي تخطيطي من قبل القطاع الحكومي، وكذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع الحاضنة والممكنة لهذه المشاريع.

وأضاف: لاشك أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الصناعة من قبل خادم الحرمين الشريفين هو السبب الرئيسي لنجاح تلك الاستثمارات، ومسيرة النجاح مستمرة بوتيرة متسارعة، كما أن هناك مشاريع واسثمارات كبرى أخرى قادمة.

وكان "الفالح" قد أوضح، أمس الأربعاء، في رده على سؤال "الخليج 365" عن مستقبل الصناعات التحويلية في المملكة؛ أن المملكة تنتج في الوقت الحالي عدداً من المواد البلاستيكية الاستهلاكية، كما ستنتج مواد بلاستيكية هندسية والتي تستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية والحواسيب والجوالات، وكذلك السيارات وأجزائها الداخلية والخارجية.

وأضاف: المملكة لديها القدرة في الوقت الحالي لإنتاج إطارات السيارات، كما أن المملكة ستكون مؤهلة للدخول بقوة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وذلك لقدرتها على إنتاج أهم المواد المستخدمة في تصنيعها .

يذكر أن وزير الطاقة سيتفقد اليوم الخميس مدينة رأس الخير للوقوف على المشروعات القائمة والمشروعات التوسعية، كما زار أمس شركات ساتورب والمتقدمة وصدارة بمدينة الجبيل الصناعية، حيث اطلع على سير العمل بها واستمع لعرض تناول أبرز المعلومات والإنجازات وخطوات الشركات المستقبلية.