، المصور الكولمبي كريستيان.. من الربع الخالي إلى الصياهد الجنوبية ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
حرص المصور الكولمبي العالمي كريستيان بايفيلد على الحضور إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام في الصياهد الجنوبية، بعدما انتهى من مشاركته من رحلة الاستكشاف بالربع الخالي في "قافلة الركايب".
وتحدث"كريستيان" عن استقبال السعوديين له، لاسيما أنه يزور السعودية لأول مرة، وقال: حظيت باستقبال حار ورائع من الناس الذين التقيتهم في الربع الخالي وحتى هنا في مهرجان الإبل, حقًّا السعوديون أخجلوني بتعاملهم من خلال الاستقبال وتقديم الخدمات, واكتشفت أن السعودية بلد كبير وجميل جدًّا، ولقد أحببت ثقافة هذا البلد وعادات أهله.
وأضاف: مهرجان الإبل قدم له معلومات كافية عن السعودية، مؤكدًا أنهم يفتقدون الإبل في بلدهم، وهنا شاهدت تنوعًا كبيرًا لمختلف الإبل من ناحية الألوان والأشكال وأيضًا الأصول, ومثل هذه المهرجانات تعد إضافة لنا كرواد أجانب".
وأردف: المهرجان مبهر من حيث الفعاليات التي شاهدتها خلال وجودي، فالفعاليات التي أعدها المنظمون رائعة وذات قيمة فنية عالية، ومنها معرض "الفنان المقيم" الذي يضم فنانين من مختلف أنحاء العالم ويقدمون لوحات رسمت بطابع التراث السعودي وثقافته.
المصور الكولمبي كريستيان.. من الربع الخالي إلى الصياهد الجنوبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07
حرص المصور الكولمبي العالمي كريستيان بايفيلد على الحضور إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام في الصياهد الجنوبية، بعدما انتهى من مشاركته من رحلة الاستكشاف بالربع الخالي في "قافلة الركايب".
وتحدث"كريستيان" عن استقبال السعوديين له، لاسيما أنه يزور السعودية لأول مرة، وقال: حظيت باستقبال حار ورائع من الناس الذين التقيتهم في الربع الخالي وحتى هنا في مهرجان الإبل, حقًّا السعوديون أخجلوني بتعاملهم من خلال الاستقبال وتقديم الخدمات, واكتشفت أن السعودية بلد كبير وجميل جدًّا، ولقد أحببت ثقافة هذا البلد وعادات أهله.
وأضاف: مهرجان الإبل قدم له معلومات كافية عن السعودية، مؤكدًا أنهم يفتقدون الإبل في بلدهم، وهنا شاهدت تنوعًا كبيرًا لمختلف الإبل من ناحية الألوان والأشكال وأيضًا الأصول, ومثل هذه المهرجانات تعد إضافة لنا كرواد أجانب".
وأردف: المهرجان مبهر من حيث الفعاليات التي شاهدتها خلال وجودي، فالفعاليات التي أعدها المنظمون رائعة وذات قيمة فنية عالية، ومنها معرض "الفنان المقيم" الذي يضم فنانين من مختلف أنحاء العالم ويقدمون لوحات رسمت بطابع التراث السعودي وثقافته.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
04:14 PM
أشاد بتنوع فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وقيمتها الفنية
حرص المصور الكولمبي العالمي كريستيان بايفيلد على الحضور إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام في الصياهد الجنوبية، بعدما انتهى من مشاركته من رحلة الاستكشاف بالربع الخالي في "قافلة الركايب".
وتحدث"كريستيان" عن استقبال السعوديين له، لاسيما أنه يزور السعودية لأول مرة، وقال: حظيت باستقبال حار ورائع من الناس الذين التقيتهم في الربع الخالي وحتى هنا في مهرجان الإبل, حقًّا السعوديون أخجلوني بتعاملهم من خلال الاستقبال وتقديم الخدمات, واكتشفت أن السعودية بلد كبير وجميل جدًّا، ولقد أحببت ثقافة هذا البلد وعادات أهله.
وأضاف: مهرجان الإبل قدم له معلومات كافية عن السعودية، مؤكدًا أنهم يفتقدون الإبل في بلدهم، وهنا شاهدت تنوعًا كبيرًا لمختلف الإبل من ناحية الألوان والأشكال وأيضًا الأصول, ومثل هذه المهرجانات تعد إضافة لنا كرواد أجانب".
وأردف: المهرجان مبهر من حيث الفعاليات التي شاهدتها خلال وجودي، فالفعاليات التي أعدها المنظمون رائعة وذات قيمة فنية عالية، ومنها معرض "الفنان المقيم" الذي يضم فنانين من مختلف أنحاء العالم ويقدمون لوحات رسمت بطابع التراث السعودي وثقافته.
، المصور الكولمبي كريستيان.. من الربع الخالي إلى الصياهد الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المصور الكولمبي كريستيان.. من الربع الخالي إلى الصياهد الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.