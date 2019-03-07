، المصور الكولمبي كريستيان.. من الربع الخالي إلى الصياهد الجنوبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بتنوع فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وقيمتها الفنية

حرص المصور الكولمبي العالمي كريستيان بايفيلد على الحضور إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام في الصياهد الجنوبية، بعدما انتهى من مشاركته من رحلة الاستكشاف بالربع الخالي في "قافلة الركايب".

وتحدث"كريستيان" عن استقبال السعوديين له، لاسيما أنه يزور السعودية لأول مرة، وقال: حظيت باستقبال حار ورائع من الناس الذين التقيتهم في الربع الخالي وحتى هنا في مهرجان الإبل, حقًّا السعوديون أخجلوني بتعاملهم من خلال الاستقبال وتقديم الخدمات, واكتشفت أن السعودية بلد كبير وجميل جدًّا، ولقد أحببت ثقافة هذا البلد وعادات أهله.

وأضاف: مهرجان الإبل قدم له معلومات كافية عن السعودية، مؤكدًا أنهم يفتقدون الإبل في بلدهم، وهنا شاهدت تنوعًا كبيرًا لمختلف الإبل من ناحية الألوان والأشكال وأيضًا الأصول, ومثل هذه المهرجانات تعد إضافة لنا كرواد أجانب".

وأردف: المهرجان مبهر من حيث الفعاليات التي شاهدتها خلال وجودي، فالفعاليات التي أعدها المنظمون رائعة وذات قيمة فنية عالية، ومنها معرض "الفنان المقيم" الذي يضم فنانين من مختلف أنحاء العالم ويقدمون لوحات رسمت بطابع التراث السعودي وثقافته.