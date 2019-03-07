، "هيا العواد": الثقة الملكية فى المرأة فتحت أبوابًا لم تكن لتفتح بسواها ،

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كشفت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي، الدكتورة هيا العواد، عن أنها واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات قبل تعيينها وكيلة للوزارة، مشيرة إلى أن كثيرًا من المشاريع كانت تحبط، وكثيرًا من الأفكار لم تر النور بسبب أن "المرأة لم تكن ممكنة ولم تكن تستطيع الوصول لمتخذي القرار".
وقالت خلال ظهورها الإعلامي الأول مع برنامج صباح السعودية اليوم بمناسبة الاحتفال ب#اليوم_العالمي_للمرأة إن "المرأة معروفة عنها تعدد القدرات، وبإمكانها أن تنجز المهام والأعمال الموكلة إليها".
وأشارت "العواد" التي تعد أول وكيل وزارة في السعودية للشؤون التعليمية إلى أنها إبان عملها في الإدارة العامة للمناهج والتربية الخاصة بوزارة التعليم كانت تواجه الكثير من الصعوبات.
وأضافت: جاءت الثقة الملكية بتعييني وكيلة لوزارة التعليم التي أسعدتني جدًا، وشعرت بمدى المسؤولية التي تحملتها كأول وكيلة للوزارة وكأن هذا الباب الموصد فتح، وأنا من فتح هذا الباب ويفترض أن أكون على مستوى الثقة وأهل لها ولمن يأتين بعدي من النساء.
وأكدت "العواد" على أن المسؤولية كانت ثقيلة، لكن الحمد لله بالإصرار وبدعم فريق العمل الذي عمل معي وبدعم زملائي في وزارة التعليم وبدعم أسري وعائلي وصلنا لمراحل متقدمة، وظهرت قيادات أخرى في نفس العام، وتوالى ظهور القيادات بما يبشر بالخير.
"هيا العواد": الثقة الملكية فى المرأة فتحت أبوابًا لم تكن لتفتح بسواهاعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-03-07
كشفت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي، الدكتورة هيا العواد، عن أنها واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات قبل تعيينها وكيلة للوزارة، مشيرة إلى أن كثيرًا من المشاريع كانت تحبط، وكثيرًا من الأفكار لم تر النور بسبب أن "المرأة لم تكن ممكنة ولم تكن تستطيع الوصول لمتخذي القرار".
وقالت خلال ظهورها الإعلامي الأول مع برنامج صباح السعودية اليوم بمناسبة الاحتفال ب#اليوم_العالمي_للمرأة إن "المرأة معروفة عنها تعدد القدرات، وبإمكانها أن تنجز المهام والأعمال الموكلة إليها".
وأشارت "العواد" التي تعد أول وكيل وزارة في السعودية للشؤون التعليمية إلى أنها إبان عملها في الإدارة العامة للمناهج والتربية الخاصة بوزارة التعليم كانت تواجه الكثير من الصعوبات.
وأضافت: جاءت الثقة الملكية بتعييني وكيلة لوزارة التعليم التي أسعدتني جدًا، وشعرت بمدى المسؤولية التي تحملتها كأول وكيلة للوزارة وكأن هذا الباب الموصد فتح، وأنا من فتح هذا الباب ويفترض أن أكون على مستوى الثقة وأهل لها ولمن يأتين بعدي من النساء.
وأكدت "العواد" على أن المسؤولية كانت ثقيلة، لكن الحمد لله بالإصرار وبدعم فريق العمل الذي عمل معي وبدعم زملائي في وزارة التعليم وبدعم أسري وعائلي وصلنا لمراحل متقدمة، وظهرت قيادات أخرى في نفس العام، وتوالى ظهور القيادات بما يبشر بالخير.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
04:10 PM
قالت: السعوديات واجهن الكثير من الصعوبات بسبب عدم التمكين
كشفت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي، الدكتورة هيا العواد، عن أنها واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات قبل تعيينها وكيلة للوزارة، مشيرة إلى أن كثيرًا من المشاريع كانت تحبط، وكثيرًا من الأفكار لم تر النور بسبب أن "المرأة لم تكن ممكنة ولم تكن تستطيع الوصول لمتخذي القرار".
وقالت خلال ظهورها الإعلامي الأول مع برنامج صباح السعودية اليوم بمناسبة الاحتفال ب#اليوم_العالمي_للمرأة إن "المرأة معروفة عنها تعدد القدرات، وبإمكانها أن تنجز المهام والأعمال الموكلة إليها".
وأشارت "العواد" التي تعد أول وكيل وزارة في السعودية للشؤون التعليمية إلى أنها إبان عملها في الإدارة العامة للمناهج والتربية الخاصة بوزارة التعليم كانت تواجه الكثير من الصعوبات.
وأضافت: جاءت الثقة الملكية بتعييني وكيلة لوزارة التعليم التي أسعدتني جدًا، وشعرت بمدى المسؤولية التي تحملتها كأول وكيلة للوزارة وكأن هذا الباب الموصد فتح، وأنا من فتح هذا الباب ويفترض أن أكون على مستوى الثقة وأهل لها ولمن يأتين بعدي من النساء.
وأكدت "العواد" على أن المسؤولية كانت ثقيلة، لكن الحمد لله بالإصرار وبدعم فريق العمل الذي عمل معي وبدعم زملائي في وزارة التعليم وبدعم أسري وعائلي وصلنا لمراحل متقدمة، وظهرت قيادات أخرى في نفس العام، وتوالى ظهور القيادات بما يبشر بالخير.
، "هيا العواد": الثقة الملكية فى المرأة فتحت أبوابًا لم تكن لتفتح بسواها ،
المصدر : الخليج 365
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