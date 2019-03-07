دخول الأمريكيين والأوروبيين للسياحة في السعودية بلا تأشيرة.. بداية من هذا الموعد

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن المملكة تخطط للسماح بدخول الأمريكيين والأوروبيين للسياحة في السعودية بلا تأشيرة. ونقلت “الصحيفة” عن مسؤولين سعوديين قولهم إن السعودية تخطط للسماح لمواطني الولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا، واليابان، والصين إما بدخول المملكة دون تأشيرة، أو منحهم تأشيرة سياحية عند هبوطهم في مطارات سعودية بحلول نهاية 2019.

وقالت الصحيفة أن ذلك سيمثل تقدماً في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرامية لتحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلته، وتنويع مصادر الدخل.

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