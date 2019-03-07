«الزعاق» يحذر الراغبين في التنزه من «طقس الإجازة» في عدة مناطق

وجه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، نصيحة إلى الراغبين في التنزه في يوم الإجازة غدًا، بتوخي الحذر من الغبار والأتربة.

وقال الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على أجزاء من المملكة، تشمل الحدود الشمالية والجوف والشرقية والوسطى وجازان ونجران طوال الفترة النهارية اليوم الخميس.

وأشار إلى أن الرياح السطحية ستعاود نشاطها مجددًا، غدًا الجمعة، على الحدود الشمالية والجوف؛ فعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه إلى ذلك.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على مناطق الرياض، والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تنتهي على مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والشرقية، في الساعة السابعة من مساء اليوم، ثم تنتهي في مناطق نجران الساعة الثامنة مساء. أما في المدينة المنورة ومكة المكرمة فتنتهي الساعة السادسة مساء.

من جانبه، توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، استقرارًا نسبيًّا في الرياح مع تراجع الكتلة الجوية نحو الشمال وانحصار نشاطها على المنطقة الشرقية.

وأوضح كراني (عبر حسابه بتويتر) أن المملكة تعيش تقلبات جوية متلاحقة، خاصةً مع عنصرَي الحرارة والرياح.

وأشار الخبير «كراني» إلى أن «الفترة الانتقالية تمتاز بتقلبات تأخذنا إلى فصل الربيع الذي يأتي في 21 مارس الجاري».

وتابع: «الكتلة تراجعت ليلة الخميس نحو الشمال، وتتعمق من فجر الخميس حتى منتصف غد الجمعة، ثم تنسحب مساء الجمعة نحو الشمال، وينحصر نشاطها على الشرقية مع استقرار نسبي في الرياح».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة طقس اليوم الخميس- تأثُّر منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة خلال الليل والصباح الباكر.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مع سماء غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة.