رصد هزة أرضية بقوة 4.05 ريختر جنوب القنفذة

المساحة الجيولوجية تُطمئن الأهالي..
رصدت الهيئة المساحة الجيولوجية، هزة أرضية جنوب القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بلغت قوتها 4.05 درجة على مقياس ريختر
وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، في تصريح لـ«عاجل»، إن محطات الرصد الزلزالي سجلت مساء أمس الأربعاء، هزة أرضية في البحر الأحمر (تبعد 166 كم جنوب غرب القنفذة) بلغت قوتها 4.05 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 11.19 كم.
وأضاف أبا الخيل، أن السبب وراء وقوع هذه الهزة الأرضية يعود إلى وجود الفالق في البحر الأحمر، مبينًا أنه لم تحدث أي أضرار ولله الحمد، وذلك لبُعد مكان الهزة الأرضية.
وطمأن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، كافة سكان المحافظات القريبة من موقع الهزة الأرضية، بأن الأوضاع تسير بشكلها الطبيعي دون خوف أو قلق، لأن مصدر الهزة الزلزالية بعيد جدًا وفي عمق البحر الأحمر.
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