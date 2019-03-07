مصادر تُطلع «عاجل» على أسباب نقص معاش الضمان لبعض الفئات

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن سبب نقص مبلغ الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين، وأوضحت المصادر أن ذلك يعود لـ«تطبيق اللائحة الجديدة للضمان الاجتماعي»، التي انفردت «عاجل» بنشر تفاصيلها، منتصف يناير الماضي.

وفيما تضمنت أهم بنود مشروع الضمان الاجتماعي الجديد «التأهيل والتمكين ومساعدة المستفيد؛ ليكون منتجًا ومستقلًا ماديًا...»، فقد قالت المصادر لـ«عاجل»، إن النقص جاء بسبب عدم شمول أبناء المطلقات والمهجورات في دعم الغذاء والكهرباء بحسب اللائحة الجديدة.

وفوجئ المستفيدون بنقص مبلغ الاستحقاق الشهري لهم، مطالبين بتوضيح من قِبل الوزارة، وإعادتها لهم؛ لتكون عونًا لهم، وأكدت الوزارة (في بيان سابق) استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.

وأشارت إلى أن التعديلات تتناسب مع التوجهات التنموية للوزارة، بتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وتعمل اللائحة المقرة من قبل الوزارة، على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل.