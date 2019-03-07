بالصور.. 179 ألف عبوة عطر مجهولة بالرياض.. و«الغذاء والدواء» تتدخَّل

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، ضبط 179 ألف عبوة عطر، و1.2 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع، داخل مستودع غير مرخص في الرياض.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء -عبر موقعها الإلكتروني- أنها أغلقت مستودعًا غير مرخص للعطور ومنتجات التجميل في الرياض.

وأضافت أنه خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات مواد التجميل، ضبط المفتشون في المستودع المخالف، أكثر من 179 ألف عبوة عطر، و1254 كيلوجرامًا من المواد الخام المجهولة المصدر تُستخدم في التصنيع.

من جهة أخرى، أوضحت هيئة الغذاء والدواء -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- الآثار السلبية للإفراط في استهلاك الملح، مشيرةً إلى أنه يؤدي إلى جُلطات دماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لمسح المعلومات الصحي المنفذ في عام 2013م، من قبل وزارة الصحة، وصلت حالات ما قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم في المملكة إلى 46.5% للرجال و34.3 % للنساء.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اتخذت منذ شهرين، إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز؛ حيث اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/2018 "الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز"، التي وضعت حدًّا أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد عن (جرام واحد/ 100 جرام) من المنتج النهائي.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن هذا الإجراء يمثل أحد أهداف «استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي»، ويأتي استكمالًا لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.

وأضاف السلطان أن منتجات الخبز تعد من أكثر الأغذية استهلاكًا في دول العالم كافةً وبوتيرة يومية، وقد يكون مصدرًا رئيسيًّا لاستهلاك الملح في الغذاء اليومي؛ لذلك أصدرت الهيئة تعميمًا لمصنِّعي ومستوردي منتجات الخبز للالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المتعلقة بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز، وإحاطتهم بأن الهيئة ستمنح المستوردين والمصنعين مهلة حتى 30/4/2019، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أطلقت حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وطرق حساب مستويات الملح في الخبز؛ لضمان عدم تجاوز كمية الملح جرامًا واحدًا لكل 100 جرام من الخبز.