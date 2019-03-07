بالصور.. تعرّف على مهام غرفة عمليات الحج والعمرة بصالات مطار جدة

دشنت وزارة الحج والعمرة (ممثلة بفرع الوزارة في جدة) المرحلة الثانية لغرفة العمليات والتحكم بصالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بحضور مدير فرع الوزارة بجدة، مروان السليماني.

وتهدف غرفة التحكم إلى ضبط الاتصال بين كل الأطراف في رحلة المعتمرين، بحيث تشكل أداة ربط ميدانية تتكفل بالتسهيل وتقديم المعلومات وتهيئة البيئة المثالية لضيوف الرحمن.

وتؤدي مهمة الوسيط بين المعتمر وجميع مقدمي خدمات النقل سواء الرحلات الجوية، أو الحافلات، أو الحصول على تصاريح، وتوفير كافة التسهيلات والتنسيق وحل أي مشكلات قد تواجههم.

وستضبط هذه الخطوة العمل، وتقدم مؤشرات قياس للأداء من أجل تجويد الخدمات وتحسينها وتحقيق مراقبة دائمة للإجراءات بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح مدير فرع وزارة الحج والعمرة في جدة، مروان السليماني، أن هذه الخطوة تهدف إلى أتمتة برنامج الاستقبال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من خلال الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني في سبيل الحصول على المعلومات الخاصة برحلات المعتمرين.

وعليه، يتم تنسيق جميع الإجراءات وتقديم التجهيزات بشكل فوري وفاعل، الذي ينعكس على توجيه الفرق الميدانية بشكل ذكي، وقراءة التذاكر وحساب الوقت بشكل إلكتروني لكل معتمر لحساب وقت الانتظار حتى الحصول على الخدمة.

كما تساعد مركز الاستقبال في مكة المكرمة وشركات العمرة وكل العاملين في الاستناد على قاعدة بيانات تسهم في ضبط سير العمل وتجويده.

وأضاف أن المبادرة الجديدة الخاصة بغرفة العمليات والتحكم تحقق رقابة فورية لكل خطوات الاستقبال وحركة النقل وسير الحافلات وإنهاء الإجراءات وحتى العودة في رحلة المعتمرين.

وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات، وتوفر خارطة إلكترونية مزودة بمؤشرات أداء، وتؤثر على المشاريع التطويرية المستندة على مدخلات دقيقة وعلمية.

وتقلل من وقت انتظار ضيوف الرحمن وتحقق خدمة أعداد أكبر من المعتمرين في فترة أسرع بشكل تكاملي بين كل النظم، وتأتي هذه المبادرة تالية للمرحلة الخاصة ببرنامج الاستعداد المسبق التي سبق وأطلقها الفرع.

تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وتماشيًا مع رؤية 2030، وضمن سلسلة من الخطط والأهداف.

وتقدم الوزارة نموذج التعليم الذاتي من خلال البيئة التي تسمح بنقل المبادرات المبتكرة في الحج وتنفذها في العمرة، والعكس، بحيث تنقل مبادرات العمرة إلى الحج، وأيضًا ما يثبت نجاحه في مكة ينقل إلى المدينة أو جدة، وهكذا بين الفروع في كافة المواسم.

وغرفة العمليات والتحكم تهدف إلى مطابقة جداول الرحلات بين أطراف عملية النقل «المشغل، هيئة الطيران المدني، والخطوط السعودية» مع نظام العمرة قبل 24 ساعة، وتمرير معلومات الرحلات الواصلة.

وتشمل رمز الناقل ورقم ووقت الرحلة وعدد الركاب وبوابة خروج المعتمرين، واستلام بلاغات الرحلات الواصلة ورسم مسار الرحلة، وفتح بطاقة متابعة رحلة، واستخراج بيانات الاستعداد المسبق من نظام المسار الإلكتروني «أعداد المعتمرين، جنسية المعتمرين، شركة العمرة، الشركة الناقلة، رقم الرحلة، تاريخ ووقت الوصول، ومنفذ وجهة القدوم».

كما تشمل توصيل بيانات الاستعداد المسبق وبوابة خروج المعتمرين، والبلازا، والمقعد إلى مراقب الاستقبال، وتوصيل بيانات الاستعداد المسبق الخاصة بوسائل النقل إلى مراقب النقل، ومتابعة مراحل سير الرحلات ميدانيًا «خروج أول معتمر من بوابة الوصول، وصول أول معتمر لمنطقة البلازا والمقعد، بداية التصعيد إلى وسائل النقل، ومغادرة آخر حافلة»، وإغلاق متابعة رحلة بعد مغادرة آخر حافلة، وإعداد تقارير نهاية فترة العمل وتقارير الرحلات.

ويعمل في غرفة العمليات والتحكم عدد من الموظفين للقيام بمهمة مراقبة رحلات الوصول، والإشراف على فترة عمل الفريق وعرض ومتابعة مؤشر الأداء ومؤشرات الرحلات، والعاملون على المسار الإلكتروني، وموظفو الحركة والتنقلات، والمختصون بالرصد الميداني.

إلى ذلك، وقع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى أمس, ست اتفاقيات تعاون، وذلك على هامش فعاليات «الملتقى العلمي 19 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والمعرض المصاحب له»، الذي يعقد في المدينة المنورة خلال 6 - 7 مارس الجاري، بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة.

ووقعت الاتفاقيات، بين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وكل من: الجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وجامعة الطائف، والإدارة العامة للدفاع المدني، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المتخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مواسم الحج والعمرة.

وبين عميد معهد أبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي براهمي، أن الغرض من الاتفاقيات؛ التعاون المشترك في مجال الدراسات والمشاريع البحثية المختلفة وتعزيز التكاتف لخدمة المواطنين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، بما في ذلك جميع المجالات التي تشرف أو تعمل عليها الجهات الموقعة.

وحدد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، مجالات التعاون، والمتمثلة في: تقديم الأبحاث العلمية والتطبيقية والتقنية، والدراسات الاستشارية في مجال الحج والعمرة والزيارة والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، من أعمال ودراسات واستشارات وتدريب وغيره ضمن نطاق أعمال واختصاصات المعهد.

ويعمل على توفير المستشارين والمتخصصين بمرونة عالية، وتسخير البحث العلمي والاستشارات في مبادرات ومشاريع وأعمال الأطراف الموقعة فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن والمدينتين المقدستين.