«معهد خادم الحرمين» يُوقِّع 6 مذكرات تعاون لخدمة ضيوف الرحمن

وقَّع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، ست اتفاقيات تعاون؛ وذلك على هامش فعاليات الملتقى العلمي الـ19 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، والمعرض المصاحب له، الذي بدأ أمس الأربعاء، وتنتهي فعالياته اليوم الخميس، بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة.

ووُقِّعت الاتفاقيات بين معهد خادم الحرمين الشريفين، وكلٍّ من الجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وجامعة الطائف، والإدارة العامة للدفاع المدني، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المتخصصة بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مواسم الحج والعمرة.

من جانبه، صرح عميد المعهد الدكتور سامي براهمي، بأن الغرض من الاتفاقيات التعاون المشترك في مجال الدراسات والمشروعات البحثية المختلفة، وتعزيز التكاتف لخدمة المواطنين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، بما في ذلك جميع المجالات التي تشرف أو تعمل عليها الجهات الموقعة.

وحدَّد براهمي مجالات التعاون المتمثلة في تقديم الأبحاث العلمية والتطبيقية والتقنية، والدراسات الاستشارية في مجال الحج والعمرة والزيارة والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، من أعمال ودراسات واستشارات وتدريب وغيره، ضمن نطاق أعمال واختصاصات المعهد، بالإضافة إلى توفير المستشارين والمتخصصين بمرونة عالية، وتسخير البحث العلمي والاستشارات في مبادرات ومشروعات وأعمال الأطراف الموقعة، فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن والمدينتين المقدستين.