السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية



ظهران الجنوب 30 جمادي الأخرة 1440 هـ الموافق 07مارس 2019 م واس

صادرت بلدية محافظة ظهران الجنوب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها اليوم, في عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم, 31كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.واغلاق عدد 2 محل وانذار اصحاب 7محلات.

وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة ", للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية, وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.

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16:18ت م

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