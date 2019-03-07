السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في كابل



جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الهجوم الإرهابي الذي ارتكب خلال تجمع في العاصمة الأفغانية كابل ، حضره العديد من الشخصيات السياسية الأفغانية ومنهم الرئيس السابق حامد كرازاي ، وكبير الإداريين التنفيذيين عبد الله عبد الله ، ووزير الخارجية صلاح الدين رباني من بين آخرين.

وجدد الأمين العام دعم المنظمة لأفغانستان ، مشيدا بصمود الأفغان وإصرارهم ومثابرتهم من أجل سلام ، وأمن واستقرار بلادهم ، معرباً عن تعازيه الخالصة لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها ، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد العثيمين ، الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف.

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16:18ت م

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