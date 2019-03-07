السعودية اليوم / اكتشاف وتدمير 9 أنفاق على الشريط الحدودي في سيناء



القاهرة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

دمرت قوات مكافحة الإرهاب المصرية بشمال سيناء 9 أنفاق على الشريط الحدودي بأعماق تصل إلى 30 مترًا وبإجمالي أطوال وصلت إلى 3 كيلو مترات.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان له اليوم، أن تلك الانفاق كانت تستخدمها العناصر الإرهابية في عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، منوهًا بأنه تم أيضًا اكتشاف وتدمير سيارتين للعناصر الإرهابية وضبط 40 قنبلة وكميات من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

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16:12ت م

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