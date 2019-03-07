السعودية اليوم / اختتام ورشة عمل "رؤساء دوائر الادعاء العام" بالنيابة العامة



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

اختتمت اليوم في المقر الرئيس للنيابة العامة، أعمال ورشة عمل "رؤساء دوائر الادعاء العام" بالفروع ودائرة محافظة جدة، بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.

وناقشت الورشة عددا من المحاور الرئيسية منها ما يتعلق بآليات اعتراض المدعي العام على الأحكام الجزائية والاختصاص الولائي ،و مباشرة الادعاء العام أمام محاكم الاستئناف والاعتراض بطلب النقض ومتابعة القضايا الهامة لدى المحاكم ، وحضور المدعي العام جلسات المرافقة وفق النظام .

وقد ألقى معالي النائب العام كلمةً أكد فيها أهمية الاجتماع لما فيه من تبادل للخبرات واستعراض للتجارب ، منوهاً معاليه بأهمية مرحلة الادعاء العام وما يتطلبه من قيام المدعين العامين بمهامهم على أكمل وجه لكونهم يمثلون الحق العام ومشيراً معاليه لأهمية التعاون مع الجهات القضائية بما يخدم المصلحة العامة كما أشاد بما تلقاه النيابة العامة من الاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير

وفي الختام شكر معاليه المشاركين على حضورهم راجياً من الله لهم التوفيق في هذا الاجتماع.

// انتهى //

15:49ت م

0187



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساختتمت اليوم في المقر الرئيس للنيابة العامة، أعمال ورشة عمل "رؤساء دوائر الادعاء العام" بالفروع ودائرة محافظة جدة، بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.وناقشت الورشة عددا من المحاور الرئيسية منها ما يتعلق بآليات اعتراض المدعي العام على الأحكام الجزائية والاختصاص الولائي ،و مباشرة الادعاء العام أمام محاكم الاستئناف والاعتراض بطلب النقض ومتابعة القضايا الهامة لدى المحاكم ، وحضور المدعي العام جلسات المرافقة وفق النظام .وقد ألقى معالي النائب العام كلمةً أكد فيها أهمية الاجتماع لما فيه من تبادل للخبرات واستعراض للتجارب ، منوهاً معاليه بأهمية مرحلة الادعاء العام وما يتطلبه من قيام المدعين العامين بمهامهم على أكمل وجه لكونهم يمثلون الحق العام ومشيراً معاليه لأهمية التعاون مع الجهات القضائية بما يخدم المصلحة العامة كما أشاد بما تلقاه النيابة العامة من الاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان سائلا الله عزوجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ووطننا وأن يكلل كافة الأعمال والجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق وفق تطلعات ولاة الأمر في هذا الشأن .وفي الختام شكر معاليه المشاركين على حضورهم راجياً من الله لهم التوفيق في هذا الاجتماع.// انتهى //15:49ت م0187

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام ورشة عمل "رؤساء دوائر الادعاء العام" بالنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.