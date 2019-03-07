السعودية اليوم / إغلاق مستودع عشوائي ومخبز مخالف بالجموم



مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واس

أغلقت بلدية محافظة الجموم اليوم مستودعا عشوائيا مخالفا تم تجهيزه لتخزين الخضروات والمشروبات الغازية في بيئة غير صحية ومخالفة لشروط النقل والتعبئة والتخزين والإعداد في أماكن غير مرخصة تفتقر لاشتراطات السلامة بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العام.

وصادرت الفرق الرقابية ببلدية محافظة الجموم كميات من المواد الغذائية بالمستودع بلغت 310 كجم من البصل و 80 كجم من الطماطم و 60 كجم من الجزر والليمون، وتم التحفظ على 91 كرتون مشروبات غازيّة، وتم تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من جهة اخرى أغلق قسم الرقابة الصحية بالبلدية أحد المخابز المخالفة بمحافظة الجموم حيث تم رصد استخدام وقود الديزل في مواقد الأفران والذي يمنع منعاً باتاً استخدام الديزل كوقود لأعمال تحضير المواد الغذائية حسب لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية المُعدة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمخابز.

ورصدت فرق الرقابة الصحية تدني مستوى النظافة ووجود حشرات بالمخبز إضافةً إلى الكشف عن 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية وتم الإشعار بالمراجعة تمهيداً لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها، مؤكداً مواصلة الجهود على مدار الساعة ، للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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15:44ت م

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