السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يستعرض سُبل دعم مشاريع الكهرباء في العاصمة المقدسة



جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سُبل دعم مشاريع الكهرباء في العاصمة المقدسة.

وناقش الاجتماع آليات توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة ، والشركة

// انتهى //

15:42ت م

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جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سُبل دعم مشاريع الكهرباء في العاصمة المقدسة.وناقش الاجتماع آليات توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة ، والشركة السعودية للكهرباء، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها لضيوف الرحمن وسكان مكة المكرمة، خاصة في المواسم التي تشهد فيها العاصمة المقدسة كثافة بشرية الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود.// انتهى //15:42ت م0181

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