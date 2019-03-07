السعودية اليوم / طوارئ مستشفى بقعاء العام يقدم خدماته لـ 91311 مراجعًا خلال 2018م



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

قدم مستشفى بقعاء العام خدماته خلال عام 2018 لعدد ( 91311) مراجعا ومراجعة , حيث استقبل قسم طوارئ الرجال 33220 مراجعا ، فيما استقبل قسم طوارئ النساء 26041 مراجعة بينما بلغ عدد مراجعي الطوارئ وتحديدا في قسم الأطفال لعدد 32050 مراجعا .

كما بلغ عدد من استقبلتهم العيادات الخارجية في المستشفى 25512 مراجعاً عبر العيادات المتمثلة في الباطنية - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الأسنان - الجراحة - النساء والولادة - المسالك البولية - العيون - الأطفال - عيادة مكافحة التدخين - عيادة الطفل السليم .

ويضم المستشفى الحالي عدد ( 50 سريرا ) ومبنى العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ وتنويم الرجال وتنويم النساء وقسم الرعاية الصحية المنزلية وقسم العلاج الطبيعي وقسم الكلية الصناعية ويتبع مستشفى بقعاء عدد أحد عشر مركزاً صحياً هي ضبيعة - الجديدة - بقعاء - بقعاء الشرقية - الناصرية - الشعلانية - الزبيرة - الأجفر - تربة - الحيانية - الشعيبات .

ويعمل مركز صحي تربة بنظام المناوبات (24 ساعة ) فيما يعمل مركز صحي الأجفر بنظام الدوام الممتد (16 ساعة ) .

// انتهى //

15:15ت م

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