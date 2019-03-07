السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية على أهالي جزيرتي الفشت وبكلان التابعتين لمحافظة حجة



حجة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 100 سلة غذائية تزن 7 أطنان و400 كيلو غرام، على الصيادين المتضررين من الألغام الحوثية في جزيرتي الفشت وبكلان بمديرية ميدي في محافظة حجة.

ويستفيد من المساعدات 256 فردًا، حيث يعانون ظروفًا قاسية بسبب مخاطر الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي حالت بينهم وبين مصدر رزقهم الوحيد، صيد الأسماك.

وتعد هذه الحملات الإغاثية المستمرة والمنتظمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة هي الشريان الحيوي والأساسي في إمداد سكان الجزيرتين بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية.

//انتهى//

15:14ت م

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