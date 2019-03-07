السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي السفير التشيكي لدى المملكة



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.

و جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المملكة والتشيك .

وأشاد السفير التشيكي بالمستوى المهني المميز للمركز ودعمه لمختلف الدول والشعوب المتضررة في العالم والسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها.

// انتهى //

15:07ت م

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