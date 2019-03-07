السعودية اليوم / "الشؤون البلدية والقروية" تناقش الإجراءات المستقبلية لتطوير النظام الإلكتروني لإدارة الاستثمارات البلدية



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

بحضور وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية خالد الدغيثر نظمت الوزارة اليوم ،ورشة عمل لمناقشة الإجراءات المستقبلية لتطوير النظام الإلكتروني لإدارة الاستثمارات البلدية.

وناقشت الورشة العديد من المحاور منها هيكلة إدارات الاستثمار في الأمانات، ومشروع تطوير النظام الإلكتروني للاستثمارات البلدية، وتوحيد الانشطة الاستثمارية لتتوافق مع تصنيف الانشطة الاقتصاديةISIC4، ،كما استعرضت الورشة أبرز التعديلات المقترحة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية .

وناقش المشاركون من مديري إدارات الاستثمار بالأمانات خلال الورشة الآلية المستقبلية لسلسلة القيمة المضافة لإجراءات الاستثمار البلدي والإجراءات المرتبطة بها التي تستهدف أتمتتة جميع إجراءات العلاقة مع المستثمر بالإضافة للإجراءات الداخلية بين البلدية والأمانة والوزارة التي تبدأ من تحديد الفرصة الاستثمارية والطرح والترسية، وتسليم وتشغيل المواقع الاستثمارية، وصولاً لمتابعة العقود واستلام الموقع كحلقة أخيرة من هذه السلسلة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أطلقت مؤخراً بوابة إلكترونية للفرص الاستثمارية لطرح مختلف الفرص الاستثمارية في مناطق المملكة التي تشمل 285 أمانة وبلدية لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات في موقع موحد بكل يسر وسهولة.

وتوفر المنصة على المستثمر العناء وتكبد مشاق الذهاب للأمانة أو البلدية للحصول على المعلومات حول الفرص الاستثمارية المطروحة، من خلال الدخول على المنصة وفرز الفرص الاستثمارية حسب النطاق الجغرافي المرغوب الاستثمار به أو حسب النشاط الذي يبحث عنه المستثمر إضافة إلى إمكانية الاطلاع على مواقع الفرص الاستثمارية على الخارطة والوصول للموقع، بالإضافة إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات قبل شراءها إلكترونياً بكل يسر وسهولة.

وعبر منصة الفرص الاستثمارية يتمكن المستثمر من تحديد مجموعة من الأنشطة الاستثمارية ذات الاهتمام ليتم إرسال تنبيهات عندما تقوم الأمانة أو البلدية بطرح أي من الفرص للأنشطة التي قام المستثمر بتحديدها مما يساعد المستثمر على متابعة الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام علاوة على العديد من المميزات التي تساعده في الوصول للفرصة الاستثمارية المناسبة له التي يمكن الاطلاع عليها بالدخول المباشر على تطبيق الأجهزة الذكية "بلدي استثمار" والمتاح على نظامي iOS & Android ،الذي يوفر جميع المميزات التي تقدمها منصة الفرص الاستثمارية على موقع بلدي (www.balady.gov.sa).

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14:56ت م

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