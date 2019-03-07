السعودية اليوم / هيئة "الغذاء والدواء" تواصل تعزيز دور منسوباتها تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تعزيز دور المرأة في جميع خططها وبرامجها، مواكبةً في ذلك رؤية المملكة العربية

وأطلقت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية والتثقيفية المخصصة لدعم قدرات منسوباتها، ومن ذلك ملتقى "متمكنة" الذي يُقام دورياً (ربع سنوي)، ويتمثل في اجتماع منسوبات الهيئة لتسليط الضوء على ما له علاقة بعمل المرأة، واستضافة متميزات في قطاعات الدولة، ما يساعد على اكتشاف جوانب تهم المرأة في مجالات العمل وترجمتها إلى خطط وبرامج تسهم في تنمية المهارات الشخصية والمهنية.

وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس (آذار) من كل عام، تنظم مبادرة "متمكنة" بالتعاون مع مبادرة "أقدمي السعودية" (Lean in Saudi)، حلقة تدريبية لمنسوبات الهيئة بعنوان: "وضعية القوة: غيري حركتك لتغيري عقلك"، تقدمها مؤسسات مبادرة "أقدمي السعودية" موزة العتيبي وندى الحارثي، وذلك في المبنى الرئيسي للهيئة، وذلك الاثنين المقبل 11 مارس.

وتهدف "متمكنة" إلى توفير قناة تواصل بين الموظفات في مختلف قطاعات الهيئة، والإسهام في تطوير بيئة عمل آمنة مستقرة تساعدهن على صقل مواهبهن وقدراتهن وتوفر لهن كل سبل الإبداع والابتكار، والتعرّف على احتياجات الموظفات وتقديم الدعم لهن للوصول إلى أرقى درجات التميز مع الحرص على توفير مختلف وسائل الدعم، والتنمية الشخصية والمهنية للمرأة العاملة، وكذلك توفير برامج تثقيفية وصحية لتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين الموظفات.

كما تركز "متمكنة" على إيجاد بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، إضافةً إلى ترسيخ بيئة عمل مثالية لا يقتصر مردودها الإيجابي على البيئة فحسب، بل يمتد أثرها إلى المجتمع، بعقد ملتقيات لتطوير أداء الموظفة وبيئة العمل ودعم الأنشطة الترفيهية.

// انتهى //

14:53ت م

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الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تعزيز دور المرأة في جميع خططها وبرامجها، مواكبةً في ذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تركز على الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.وأطلقت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية والتثقيفية المخصصة لدعم قدرات منسوباتها، ومن ذلك ملتقى "متمكنة" الذي يُقام دورياً (ربع سنوي)، ويتمثل في اجتماع منسوبات الهيئة لتسليط الضوء على ما له علاقة بعمل المرأة، واستضافة متميزات في قطاعات الدولة، ما يساعد على اكتشاف جوانب تهم المرأة في مجالات العمل وترجمتها إلى خطط وبرامج تسهم في تنمية المهارات الشخصية والمهنية.وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس (آذار) من كل عام، تنظم مبادرة "متمكنة" بالتعاون مع مبادرة "أقدمي السعودية" (Lean in Saudi)، حلقة تدريبية لمنسوبات الهيئة بعنوان: "وضعية القوة: غيري حركتك لتغيري عقلك"، تقدمها مؤسسات مبادرة "أقدمي السعودية" موزة العتيبي وندى الحارثي، وذلك في المبنى الرئيسي للهيئة، وذلك الاثنين المقبل 11 مارس.وتهدف "متمكنة" إلى توفير قناة تواصل بين الموظفات في مختلف قطاعات الهيئة، والإسهام في تطوير بيئة عمل آمنة مستقرة تساعدهن على صقل مواهبهن وقدراتهن وتوفر لهن كل سبل الإبداع والابتكار، والتعرّف على احتياجات الموظفات وتقديم الدعم لهن للوصول إلى أرقى درجات التميز مع الحرص على توفير مختلف وسائل الدعم، والتنمية الشخصية والمهنية للمرأة العاملة، وكذلك توفير برامج تثقيفية وصحية لتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين الموظفات.كما تركز "متمكنة" على إيجاد بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، إضافةً إلى ترسيخ بيئة عمل مثالية لا يقتصر مردودها الإيجابي على البيئة فحسب، بل يمتد أثرها إلى المجتمع، بعقد ملتقيات لتطوير أداء الموظفة وبيئة العمل ودعم الأنشطة الترفيهية.// انتهى //14:53ت م0147

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