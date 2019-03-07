السعودية اليوم / رفع المكعبات الاسمنتية والعوائق من حول مراكز ومنازل القيادات السياسية في شوارع بيروت



بيروت 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

استقبل سكان العاصمة اللبنانية بيروت خطوة رفع المكعبات والدشم الاسمنتية والعوائق من حول بعض المقرات الحكومية ومراكز ومنازل العديد من القيادات السياسية والحزبية والدينية بارتياح .

وكانت هذه المبادرة قد أتت بعد قيام وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بإعطاء الأوامر للسلطات المعنية اثر تسلم مهامها في الحكومة الجديدة بإزالة المكعبات والعوائق من حول مقر وزارة الداخلية لإنتفاء ضرورة بقائها بعد تعزيز الأمن والقضاء على غالبية المجموعات الارهابية في البلاد وقيام الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بتكثيف اجراءاتها الأمنية من بينها مطاردة وملاحقة عصابات القتل والاجرام والسرقة ومهربي المخدرات وكل من يقوم بأعمال مخلة بالأمن واحالة الموقوفين المتورطين على العدالة ومحاكمتهم .

كما أدت المبادرة الجديدة المتوقع امتدادها في الأيام المقبلة الى أحياء وشوارع ضاحية بيروت الجنوبية حل أزمتي السير والازدحام في الشوارع الرئيسية والفرعية وانفراج الأعمال في الاسواق والمؤسسات .

// انتهى //

14:47ت م

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