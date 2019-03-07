السعودية اليوم / مقتل 7 عناصر مسلحة وإصابة ضابط في تبادل لإطلاق النار بمصر



القاهرة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

لقي 7 عناصر مسلحة تابعة لحركة "حسم" الإرهابية اليوم مصرعهم فيما أصيب ضابط شرطة إثر تبادل لإطلاق النار بين تلك العناصر وقوات الأمن المصرية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم بأن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع مستقلي سيارة نقل مشتبه بها مما أسفر عن إصابة أحد الضباط ومقتل ٣ مسلحين كانوا بالسيارة.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد الوكر الذي يتواجد فيه باقي المجموعة المسلحة، وعند مداهمته تبادل الطرفان إطلاق النار مما أسفر عن مقتل ٤ عناصر، والعثور على كمية من المتفجرات.

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14:47ت م

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