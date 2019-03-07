الان تتابع “أمانة الرياض” تجري أعمال صيانة للطرق وتعيد “سفلتة” شارع عبدالرحمن الداخل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أجرت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية نمار، أعمال صيانة للطرق حيث تم كشط وإعادة سفلتة لشارع عبدالرحمن الداخل بمساحة ٥٢٤٠٠ متر مربع. وقالت أمانة المنطقة في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر “، اليوم الخميس، إنه تم إعادة ميول هبوطات بمساحة ١١٩٠٠ متر مربع وإغلاق ومعالجة حفر في الطرق بما يعادل ٣٢٠٠ متر مربع.

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