البوابة الوطنية للتوظيف تسجيل طلبات التوظيف واستعراض الإعلانات الوظيفية

ترقب إطلاق موقع البوابة الوطنية للتوظيف تسجيل دخول المستفيدين عبر موقع وزارة الخدمة المدنية، سيوفر ألية التقديم على الوظائف واستعراض ما يعلن من فرص وظيفية بجانب نشر روابط التسجيل في الوظائف سواء كانت تعليمية أو إدارية أو وظائف صحية، وذلك بعد توضيح الفرق بين البوابة الوطنية للتوظيف، وبوابة أو منصة جدارة الإلكترونية، عقب نشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة، وما شملته من تعديلات، لدعم منظومة التوظيف في المملكة.

الخدمة المدنية وعبر تصريحات متلفزة لوكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري ماجد بتال، اكد أن البوابة الوطنية للتوظيف ستكون للتسجيل في الوظائف والإعلان عنها ونشر روابط التقديم على تلك الوظائف، في حين منصة جدارة ستكون لمتابعة تنفيذ إجراءات التوظيف، وبالتالي لا صحة لما يثار بين حين وآخر حول إلغاء منصة جدارة أو فقد بيانات المسجلين عليها، في حالة تدشين رابطك البوابة الوطنية للتوظيف.

رابط البوابة الوطنية للتوظيف تسجيل الدخول

وزارة الخدمة المدنية ومن خلال موقعها الإلكتروني ستطلق قريبا رابط البوابة الوطنية للتسجيل ليكون هو موقع التسجيل في الوظائف الحكومية وغيرها، والتي ستعلن من خلال منصة البوابة الوطنية للتوظيف، وحتى الآن لم يتم تخصيص رابط إلكتروني للبوابة، ويمكن متابعة ما يعلن من وظائف من خلال منصة جدارة بوابة التوظيف الإلكتروني حالياً، وحول التسجيل في البوابة الوطنية للتوظيف قد يكون من خلال بيانات المستخدمين على بوابة أبشر وزارة الداخلية، أو بوابة النفاذ الوطني الموحد.

رابط جدارة وزارة الخدمة المدنية

نفى مسئولي الخدمة المدنية ما تم ترويجه من أخبار حول فقدان بيانات التسجيل على منصة جدارة، حيث يستمر العمل بجدارة لاستكمال إجراءات التوظيف عقب التقديم عليها من خلال البوابة الوطنية للتوظيف.