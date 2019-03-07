تسجيل تكافل الخيرية 1440 للطلاب والطالبات المدارس المشمولين بنظام التكافل

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية، فتح تسجيل تكافل الخيرية 1440 للطلاب والطالبات بجميع مدارس إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية، لمن هم مشمولين بنظام التكافل، بعد تحديد مواعيد بدء التسجيل في نظام تكافل الطلاب والطالبات للعام الحالي، عبر بوابة المدارس على موقع تكافل الإلكتروني takaful.org.sa، لاستقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات ذوي الظروف المادية الصعبة للحصول على الإعانة المدرسية للعام القادم، للمساهم في سد احتياجات طلاب المدارس العام المشمولين بضوابط الاستحقاق، والمساهم في استمرار تفوقهم ونجاحهم، وسط دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أشار الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبج العزيز العقيلي، للدعم السخي المقدم من خادم الحرمين الشريفين للمؤسسة بهدف دعم الطلاب والطالبات المحتاجين بمدارس التعليم العام، للعمل على تلبية وسد احتياجاتهم بما يعود عليهم برفع مستوى التحصيل الدراسي، وتنمية ما يملكونه من مهارات شخصية، وهو ما سينعكس على مسيرة البناء والتنمية التي تستهدفها المملكة، وسنوضح مواعيد فتح تسجيل تكافل الخيرية 1440 للطلاب والطالبات للعام الحالي.

مواعيد تسجيل تكافل الخيرية 1440 للطلاب والطالبات

تبدأ مؤسسة تكافل الخيرية في استقبال طلبات تسجيل تكافل الخيرية للطلاب والطالبات من يوم الأحد المقبل الموافق 3 رجب 1440، ويستمر التسجيل في طلبات تكافل حتى يوم 21 من رجب 1440، والتسجيل يكون من خلال لجان كافل الخيرية بالمدارس، وتطبيق شروط ومعايير الاستحقاق من خلال المؤسسة بعد أن يتم مطابقة البيانات للطلاب وأولياء الأمور مع تلك المسجلة لدى مجموعة من الوزارات وبيانها كما هو موضح.

وزارة التعليم

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار .

وزارة الخدمة المدنية .

المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وزارة العدل.

تعليمات التسجيل في تكافل

يضاف إلى ما ذكر بعاليه تقييم المدارس لحالة الطلاب وأسرهم الإجتماعية، وأكدت المؤسسة على تقديمها الخدمات لما يقرب من 350 ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس التعليم العام بالمملكة، وحول ضوابط ومعايير الاستحقاق سنفرد لها تقرير خاص ندرج لكم بياناته او رابطه ضمن التعريف ببرامج المؤسسة.

بوابة المدارس تكافل الخيرية

رابط بوابة المدارس على موقع مؤسسة تكافل الخيرية التسجيل وفتح حساب المستفيدين للتعرف على المزايا ومتابعة حالة الطلبات.