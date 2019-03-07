كيف اعرف متى تنزل المقطوعه برقم الطلب

العديد من الأسئلة تأتي ألينا عبر صفحتنا الموثقة التابعة لموقع نجوم مصرية علي موقع الفيسبوك يستفسرون عن كيف اعرف متى تنزل المساعدة المقطوعة، حيث نوضح للأخوة المواطنين السعوديين كيفية الاستعلام عن طلب سابق المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي حتي نسهل الأمر علي جميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج المساعدات المقطوعة عن طريق استخدام رقم الطلب ورقم السجل المدني الخاص بالمواطنين، حيث نتمنى من متابعينا متابعة قراءة السطور القادمة بأذن الله.

كيف اعرف متى تنزل المقطوعة برقم الطلب

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية نظام إلكتروني يمكن لأي مستفيد الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب لمعرفة تاريخ نزول مبالغ المساعدة المقطوعة وقيمتها المقررة، حيث يمكن معرفة نزول المساعدة المقطوعة من خلال الدخول علي الرابط الالكتروني التالي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من يقوم المستفيد ب إدخال رقم الطلب ورقم السجل المدني الخاصة بهم من اجل التحقق من موعد الصرف، وهنا قد انتهينا من شرح كيف اعرف متى تنزل المساعدة المقطوعة.

خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

كما توفر خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب الاتصال برقم المجاني لوزارة العمل من اجل التعامل مع الحالات والمستفيدين بكل سهولة عن طريق الأرقام التالية ” 08001222777 ، 0112915500، حيث تعمل هذه الأرقام بشكل يومي وعلي مدار الأسبوع لكي تقوم باستقبال جميع شكاوى واستفسارات جميع المواطنين للتعرف علي أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة ومعرفة الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة والاستفسار عن الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري.