شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ وممثل رئيسة وزراء بريطانيا يبحثان التعاون التعليمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ في الوزارة اليوم (الخميس)، الممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية كين كوستا. التقى وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ في الوزارة اليوم (الخميس)، الممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية كين كوستا. وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة من المؤسسات التعليمية لدى الجانبين، إضافة إلى مناقشة سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.



كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ وممثل رئيسة وزراء بريطانيا يبحثان التعاون التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.