شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائري يشيد بنجاح القمة الوزارية لسلامة المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أشاد وزير الصحة الجزائري حسبلاوي مختار بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في استضافة القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى خلال يومي الثاني والثالث من مارس الجاري في محافظة جدة، وما حققته من نجاح منقطع النظير.

وقال الوزير مختار: نجحت المملكة العربية السعودية نجاحاُ باهراُ في تنظيم القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى بامتياز، وما تضمنته من موضوعات على جدول أعمال القمة، إضافة إلى النقاشات التي شارك فيها وزراء الصحة في عدد من دول العالم.

وأضاف: نحن في الجزائر نثمن هذه الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية لإنجاح القمة التي ناقش فيها الوزراء عدداً من الموضوعات المهمة التي تصب في صالح سلامة المرضى خصوصاً في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل، وقال: نأمل أن يكون «إعلان جدة» الذي صدر عن القمة مرجعية لدول العالم لتوفير الحماية للمرضى وصحة المواطنين بشكل عام، وما تم في قمة جدة هو منسجم ومتوافق مع كل الأعمال التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية.

ورفع وزير الصحة الجزائري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لهذه القمة، وما حظي به المشاركون في القمة من حفاوة في الاستقبال وحسن الضيافة، مقدماً شكره إلى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على حسن التنظيم للقمة.