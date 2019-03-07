دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper صور توثق عودة معلم أردني لطلابه بعد 24 عامًا في عسير

عاش معلم للغة العربية من الأردن، ربع قرن في «تمنية» بمنطقة عسير، يعلم طلابها، قبل أن يغادر إلى بلاده، ليعود إليها بعد 24 عامًا، ويستقبله تلاميذه السابقون بالدموع والحب والعرفان.

وقال يوسف خليل علي موسى، إنه وجد طلابه وقد أصبحوا في مناصب مهمة في الدولة، فبعضهم يعمل في القطاعات الأمنية وبعضهم في الإعلام، ومنهم أساتذة في الجامعات، مشيرًا إلى أنهم استقبلوه خير استقبال، قائلًا: «كان اللقاء حارًا، ولم نتمالك الدموع وبكينا»، وفقًا لـ«العربية».

وأوضح المعلم يوسف خليل، أنه عاد قبل عشرة أيام، عقب أدائه العمرة، لزيارة ابنته، مؤكدًا أنه لم يستغرب الوفاء من طلابه، الذين قاموا لزيارته والسؤال عنه، مشيرًا إلى أن مشاعره لحظتها لا يمكن التعبير عنها أو وصفها بالكلمات.

وحول ذكرياته في «تمنية» بمنطقة عسير، قال المعلم الأردني، إنه عمل مدرسًا لمدة 24 عامًا في متوسطة «تمنية»، قبل أن يعود لبلاده ليكمل بقية حياتيه برفقة أبنائه وبناته؛ حيث أنجب ولدين وأربع بنات، مضيفًا أنه كان محملًا بالذكريات الجميلة والوفاء الذي رافق رحلته في حله وترحاله.

وأوضح أنه بدأ العمل معلمًا في «تمنية» عام 1969م، واصفًا إياها بأنها مدينة جميلة، وعاش بين أهلها هو وأسرته في أفضل الأحوال، حيث أمضي أكثر من 24 عامًا، مضيفًا أنه غادر «تمنية» في عام 1995م، وطوال السنوات الماضية لم ينس اللحظات الجميلة التي عاشها هنا، أو الناس الأوفياء ومعاملتهم الحسنة له ولأسرته خلال فترة مكوثه بينهم، متذكرًا كرمهم وعطفهم كما تعلم أبناؤه الخصال الحميدة وحفظ القرآن الكريم.

من جانبه، قال زوج ابنة المعلم الأردني، الدكتور إبراهيم السندس، إن الاستقبال كان معبرًا، ومحملًا بكل معاني الإخلاص والوفاء، مشيرًا إلى أن طلاب المعلم يوسف خليل كانوا يتسابقون على تكريمه واستضافته، مضيفًا أن الاتصالات بهاتف المعلم يوسف لم تتوقف أبدًا منذ وصوله، واستقبله العديد من طلابه الذين تتلمذوا على يديه، واتفقوا جميعًا على الاحتفاء بضيفهم وإكرامه بإقامة وليمة غداء له.

وأوضح الدكتور السندس، أنه تم تقديم درع تذكاري للمعلم يوسف خليل، وأثناء اللقاء لم يتمكن الكثير من إمساك دموعهم بمن فيهم المعلم نفسه، في مشهد حب ووفاء من النادر أن يتكرر.