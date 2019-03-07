جدول مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2019 .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم | القنوات الناقلة لمباريات...

نقدم لحضراتكم من خلال موقع” عرب نيوز” جدول تفصيلي بمباريات اليوم بجميع الدوريات، لذلك تابع المقالة وضعها بالمفضلة ليصلك كل جديد، من خلال تلك المقالة سوف تتعرف على مواعيد مباريات الدوري اليوم، وكل فريق سيلعب مع منافسة، والآن دعونا نقوم بعرض الجدول التفصيلي لعشاق كرة القدم الساحرة .

الدوري الفريق الموعد القنوات الناقلة الدوري المصري الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري 7 مساءاً ON Sport الدوري الأوروبي رين × آرسنال فرانكفورت × انترناسيونالي تشيلسي × دينامو كييف نابولي × ريد بول سالزبورج 7.55 مساءاً 7.55 مساءاً 10 مساءاً 10 مساءاً بى أن سبورت 2HD بى أن سبورت 1HD. بى أن سبورت 1HD. بى أن سبورت 2 HD الدوري السعودي التعاون × الرائد 7.5 مساءاً ksa sport