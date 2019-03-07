تفاصيل جديدة في قضية محاولة اغتيال السيسي وابن نايف في السعودية

قامت أمس يوم الأربعاء المحكمة العسكرية في مصر، بإصدار قرارات حول قضية محاولة إغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف .

وقد قررت المحكمة العسكرية، تأجيل النطق بالحكم في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لجلسة 20 مارس/المقبل .

وقام النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، تحويل 292 متهماً إلى القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهماً (محبوسين) و7 آخرين مخلي سبيلهم والباقي هاربين .

وقد نسبت النيابة للمتهمين تُهم الرصد والتخطيط لإغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث وضحت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية، وذلك عن طريق إستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة في السعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق ، وكانوا معتقدين أن الرئيس السيسي سوف تتم إقامته بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لبسبب حجز الرئيس بالفندق، وقد قاموا بترك المواد المتفجرة لاستهدافه في العام المقبل.

أما محاولة الإغتيال الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين من بين الضباط الملتحين، قام بها 6 ضباط ومعهم وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها خيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي، محمد جمال الدين عبد العزيز، والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي و الأعضاء عصام محمد السيد علي العناني، وحنفي جمال محمود سليمان، وإسلام وسام أحمد حسنين، وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي.

وقد حكمت المحكمة العسكرية في 4 فبراير، بإحالة 8 متهمين لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.