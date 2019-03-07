محمد بن مسعود - الدمام - تم الاتفاق على إنشاء ملعب كبير يخدم أبناء المنطقة بحث الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم، خلال زيارة سموه لمقر الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي لتلبية تطلعات الشباب والرياضيين في المنطقة، وذلك ضمن زياراته لعدد من الوزارات لمناقشة ملفات تعنى بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز الفيصل بأمير منطقة الجوف، مثمناً له هذه الزيارة، متمنياً له التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدعم اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للرياضة والرياضيين وللشباب بصفه عامة، حيث ركزت رؤية المملكة 2030 بالاهتمام في تنمية قطاع الرياضة إلى العمل على تحقيق جودة الحياة لأبناء المملكة ومن يقيم على أرضها، من خلال بناء المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما بحث الأمير فيصل بن نواف مع رئيس هيئة الرياضة إنشاء مدينة رياضية تقوم على خدمة الرياضة في المنطقة، وخاصة أن منطقة الجوف المنطقة الوحيدة التي لم تحظ بوجود مدينة رياضية، وإنشاء ملعب رياضي ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة، كما تم خلال اللقاء بحث معالجة استكمال مشروع نادي القريات الرياضي، واستكمال إيجاد مقرات رياضية لأندية المنطقة وخاصة التي تم اعتمادها سابقاً .

وفي نهاية اللقاء قدم أمير منطقة الجوف شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة لما يقدمه من دعم ومتابعة للأنشطة الرياضة في المنطقة والعمل على تلبية احتياجات الرياضيين وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

أمير الجوف يبحث مع رئيس هيئة الرياضة إنشاء مدينة رياضية ومقرات لأندية المنطقة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-07 بحث الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم، خلال زيارة سموه لمقر الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي لتلبية تطلعات الشباب والرياضيين في المنطقة، وذلك ضمن زياراته لعدد من الوزارات لمناقشة ملفات تعنى بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز الفيصل بأمير منطقة الجوف، مثمناً له هذه الزيارة، متمنياً له التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدعم اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للرياضة والرياضيين وللشباب بصفه عامة، حيث ركزت رؤية المملكة 2030 بالاهتمام في تنمية قطاع الرياضة إلى العمل على تحقيق جودة الحياة لأبناء المملكة ومن يقيم على أرضها، من خلال بناء المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما بحث الأمير فيصل بن نواف مع رئيس هيئة الرياضة إنشاء مدينة رياضية تقوم على خدمة الرياضة في المنطقة، وخاصة أن منطقة الجوف المنطقة الوحيدة التي لم تحظ بوجود مدينة رياضية، وإنشاء ملعب رياضي ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة، كما تم خلال اللقاء بحث معالجة استكمال مشروع نادي القريات الرياضي، واستكمال إيجاد مقرات رياضية لأندية المنطقة وخاصة التي تم اعتمادها سابقاً .

وفي نهاية اللقاء قدم أمير منطقة الجوف شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة لما يقدمه من دعم ومتابعة للأنشطة الرياضة في المنطقة والعمل على تلبية احتياجات الرياضيين وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -. 07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440 03:30 PM تم الاتفاق على إنشاء ملعب كبير يخدم أبناء المنطقة تم الاتفاق على إنشاء ملعب كبير يخدم أبناء المنطقة بحث الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم، خلال زيارة سموه لمقر الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي لتلبية تطلعات الشباب والرياضيين في المنطقة، وذلك ضمن زياراته لعدد من الوزارات لمناقشة ملفات تعنى بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز الفيصل بأمير منطقة الجوف، مثمناً له هذه الزيارة، متمنياً له التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدعم اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للرياضة والرياضيين وللشباب بصفه عامة، حيث ركزت رؤية المملكة 2030 بالاهتمام في تنمية قطاع الرياضة إلى العمل على تحقيق جودة الحياة لأبناء المملكة ومن يقيم على أرضها، من خلال بناء المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما بحث الأمير فيصل بن نواف مع رئيس هيئة الرياضة إنشاء مدينة رياضية تقوم على خدمة الرياضة في المنطقة، وخاصة أن منطقة الجوف المنطقة الوحيدة التي لم تحظ بوجود مدينة رياضية، وإنشاء ملعب رياضي ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة، كما تم خلال اللقاء بحث معالجة استكمال مشروع نادي القريات الرياضي، واستكمال إيجاد مقرات رياضية لأندية المنطقة وخاصة التي تم اعتمادها سابقاً .

وفي نهاية اللقاء قدم أمير منطقة الجوف شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة لما يقدمه من دعم ومتابعة للأنشطة الرياضة في المنطقة والعمل على تلبية احتياجات الرياضيين وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

، أمير الجوف يبحث مع رئيس هيئة الرياضة إنشاء مدينة رياضية ومقرات لأندية المنطقة ،

المصدر : الخليج 365

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