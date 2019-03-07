، زوجة الشيخ طلال آل ثاني: حاولوا إجبار زوجي على توقيع إقرار بأنه مختل ،

محمد بن مسعود - الدمام - روت تفاصيل من تنكيل النظام القطري بعائلتها: أولادي مُنِعوا من المدارس

خلال ندوة عن معاناة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني على يد النظام القطري، كشفت "أسماء أريان" زوجة الشيخ طلال آل ثاني أن زوجها سُجِن 25 عاماً على يد النظام القطري.

وروت أسماء أريان، وفق "سكاي نيوز عربية" تفاصيل تجريد النظام القطري عائلتها من حقوقها، حيث قالت: تمت إهانتنا، ولم يعامَل أطفالي كما يعامَل أبناء "آل ثاني".

وأضافت: زوجي الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، وبعد وفاة والده لم يتمتع أولادنا بأي حصانة، ومُنع زوجي من أخذ حصته في الإرث وجُمدت أمواله.

وأردفت: مُنِع أولادنا من الحصول على المساعدة الطبية أو الذهاب إلى المدرسة، ووضعونا في منازل مخصصة للعمال، وتواصلت مع حكومة الدوحة؛ لنقلنا إلى مكان أفضل، لكنها رفضت ذلك، ويحمل أبناؤنا جوازات سفر قطرية خاصة مثل أفراد العائلة الحاكمة.

وتابعت: حكومة الدوحة لم تقدّم لي ولأبنائي أي مساعدة مالية أثناء سجنها الشيخ طلال، كما حاول نظام قطر إجبار زوجي الشيخ طلال على توقيع تصريح بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه.

وقالت "أسماء": النظام القطري احتجز العديد من أفراد العائلة الحاكمة في السجن نفسه مع زوجي الشيخ طلال، وأمْر سجن الشيخ طلال اتخذ من أعلى سلطة في النظام القطري، وإذا أمضى الشيخ طلال محكوميته في السجن سيخرج وهو بعمر 94 عاماً.

وأكدت أن الدعاية القطرية عن الاعتناء بالشباب والتسهيلات المقدمة لهم "كاذبة".