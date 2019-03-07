، في المخواة.. تدخل طبي ناجح ينقذ حياة مريض توقف قلبه مرتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - لديه تاريخ مرضي بـ"ارتفاع ضغط الدم والسكر وجلطة قلبية"

تمكن فريق طبي في مستشفى المخواة العام بمنطقة الباحة من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 80 عاماً بعد توقف قلبه مرتين.

وقد وصل المريض إلى قسم طوارئ المستشفى وهو يعاني من شلل نصفي في الجانب الأيسر من الجسم بشكل مفاجئ ولديه تاريخ مرضي من ارتفاع بضغط الدم والسكر وجلطه قديمة بالقلب، وكانت العلامات الحيوية للمريض جيدة والحالة العامة مستقرة.

وقام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة "تخطيط للقلب وأشعة مقطعية على الرأس" ثم شخصت الحالة باشتباه بجلطة بالدماغ قبل التنسيق والتواصل مع الاستشاري المناوب في مستشفى الملك فهد بالباحة لنقل المريض بالإسعاف إلى المستشفى.

وأثناء التجهيز لنقل المريض؛ حدث ارتفاع مفاجئ في الضغط وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين في الدم مع شحوب بالوجه وعرق غزير وتدهور مفاجئ لحالة المريض ثم حدث توقف للقلب، فبدأ الإنعاش القلبي الرئوي فورًا وتم تركيب أنبوبه حنجرية.

وبعد حوالي 5 دقائق عادت العلامات الحيوية وعاد النبض للقلب مجددًا، ثم بعد مرور 20 دقيقة توقف القلب مرة أخرى، فقام الفريق الطبي بإجراء إنعاش قلبي رئوي استغرق حوالي 10 دقائق، حيث استجاب قلب المريض وعادت العلامات الحيوية.

وبعد الاطمئنان على حالة المريض؛ تقرر نقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق فريق طبي متخصص عبر إسعاف مجهز حيث وصل المريض إلى المستشفى ووضعه الصحي مستقر.

ويرقد المريض حالياً في العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بالباحة ويحظى برعاية طبية وحالته الصحية مستقرة.