، بعد 21 يوماً من "التدخل السريع".. الحركة تدبّ في مشاريع جازان المتعثرة ،

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بعد 21 يوماً من قرار تشكيل فريق التدخل السريع بأمانة جازان، بدأت حركة المشاريع المتعثرة بالمنطقة تظهر، وذلك بعد أن رفعت أمانة جازان بسحب عدد من المشاريع من المقاولين بعد تشكيل الفريق.
وقد أحدث فريق التدخل السريع برئاسة ومتابعة أمين المنطقة نايف بن سعيدان حراكاً تنموياً ملموساً من خلال الاجتماع بالمقاولين وبرؤساء بلديات المنطقة وبأجهزة الإشراف بالأمانة والبلديات والعمل على إزالة ومعالجة معوقات التنفيذ لتصحيح مسارات المتعثر والمتأخر من المشاريع، والذي نتج عنه ارتفاع نسبة المشاريع المنتظمة والاستفادة من تكاليف المشاريع المتعثرة والمتوقفة؛ تحقيقاً لسياسات وأهداف الرؤية الوطنية 2030.
وقد استشعر أهالي جازان نشاطاً غير مسبوق في تنفيذ المشاريع البلدية في مدينة جازان بصفة خاصة وفي منطقة جازان بصفة عامة بعد تحريك تنفيذ المشاريع التي منها ما مضى عليه سنوات من التوقف، وأشادوا بمثل هذه القرارات الحازمة التي وجدوا فيها إنهاءً لمعاناتهم وتلبيةً لاحتياجاتهم الخدمية والتنموية والجودة في تنفيذها.
بعد 21 يوماً من "التدخل السريع".. الحركة تدبّ في مشاريع جازان المتعثرةفهد كاملي الخليج 365 2019-03-07
بعد 21 يوماً من قرار تشكيل فريق التدخل السريع بأمانة جازان، بدأت حركة المشاريع المتعثرة بالمنطقة تظهر، وذلك بعد أن رفعت أمانة جازان بسحب عدد من المشاريع من المقاولين بعد تشكيل الفريق.
وقد أحدث فريق التدخل السريع برئاسة ومتابعة أمين المنطقة نايف بن سعيدان حراكاً تنموياً ملموساً من خلال الاجتماع بالمقاولين وبرؤساء بلديات المنطقة وبأجهزة الإشراف بالأمانة والبلديات والعمل على إزالة ومعالجة معوقات التنفيذ لتصحيح مسارات المتعثر والمتأخر من المشاريع، والذي نتج عنه ارتفاع نسبة المشاريع المنتظمة والاستفادة من تكاليف المشاريع المتعثرة والمتوقفة؛ تحقيقاً لسياسات وأهداف الرؤية الوطنية 2030.
وقد استشعر أهالي جازان نشاطاً غير مسبوق في تنفيذ المشاريع البلدية في مدينة جازان بصفة خاصة وفي منطقة جازان بصفة عامة بعد تحريك تنفيذ المشاريع التي منها ما مضى عليه سنوات من التوقف، وأشادوا بمثل هذه القرارات الحازمة التي وجدوا فيها إنهاءً لمعاناتهم وتلبيةً لاحتياجاتهم الخدمية والتنموية والجودة في تنفيذها.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
02:45 PM
اجتمع بالمقاولين ورؤساء بلديات وعمل على إزالة ومعالجة معوقات التنفيذ
بعد 21 يوماً من قرار تشكيل فريق التدخل السريع بأمانة جازان، بدأت حركة المشاريع المتعثرة بالمنطقة تظهر، وذلك بعد أن رفعت أمانة جازان بسحب عدد من المشاريع من المقاولين بعد تشكيل الفريق.
وقد أحدث فريق التدخل السريع برئاسة ومتابعة أمين المنطقة نايف بن سعيدان حراكاً تنموياً ملموساً من خلال الاجتماع بالمقاولين وبرؤساء بلديات المنطقة وبأجهزة الإشراف بالأمانة والبلديات والعمل على إزالة ومعالجة معوقات التنفيذ لتصحيح مسارات المتعثر والمتأخر من المشاريع، والذي نتج عنه ارتفاع نسبة المشاريع المنتظمة والاستفادة من تكاليف المشاريع المتعثرة والمتوقفة؛ تحقيقاً لسياسات وأهداف الرؤية الوطنية 2030.
وقد استشعر أهالي جازان نشاطاً غير مسبوق في تنفيذ المشاريع البلدية في مدينة جازان بصفة خاصة وفي منطقة جازان بصفة عامة بعد تحريك تنفيذ المشاريع التي منها ما مضى عليه سنوات من التوقف، وأشادوا بمثل هذه القرارات الحازمة التي وجدوا فيها إنهاءً لمعاناتهم وتلبيةً لاحتياجاتهم الخدمية والتنموية والجودة في تنفيذها.
، بعد 21 يوماً من "التدخل السريع".. الحركة تدبّ في مشاريع جازان المتعثرة ،
المصدر : الخليج 365
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