، "القويز": نعمل على تشجيع الشركات الأجنبية وتعزيز الأمن السيبراني بأسواقنا ،

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كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز في لقائه على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقِد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، أهمية مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" للسوق المالية السعودية ولمن يستثمر في السوق المالية السعودية، وقال: "يقوم السوق بقياس الأداء خلال سنة عند البدء في الاستثمار في السوق المالية، ويتم مقارنته بأداء المؤشر، ويجيب عن تساؤل: هل العمل الاستثماري جيد أم لا؟".
وقال "القويز": إن ذلك يحدث بعد التطرق لدور السوق المالية في نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار، وتوظيفها في قنوات الاستثمار في القطاعات المنتجة لتلك الأموال.
وأضاف: سوق الأوراق المالية هي المنصة التي تتداول فيها الأوراق المالية، والأوراق المالية تمثل حقوقاً مالية لمالكها (والتزامات من مصدرها) قابلة للتداول في الأسواق مثل الأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية".
وعدّد "القويز" المنافع من السوق المالية كتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأنها قناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار والاستثمار، ووسيلة لتنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر.
وتابع: بالإضافة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المالية للمجتمع، وأنها وسيلة لتحقيق عدالة أكبر للدخل والثروات، ومؤشر لحظي عن الاقتصاد واتجاهاته.
وبيّن الاختلاف بين مسؤوليات وأدوار هيئة السوق المالية و"تداول"، حيث إن هيئة السوق المالية على حد تعبيره هي الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتنظيم الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، والرقابة على السوق، وعن "تداول"، قال: إنها الجهة التنفيذية والتشغيلية للسوق المالية السعودية حيث توفر العدالة والكفاءة في تداول وأنظمة التداول الفنية، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة".
وعدد رئيس سوق المال مكوناته، مبيناً أنها تتكون من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، واللجان القضائية (الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية)، ومؤسسات السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، المحاسبون القانونيون)، والجهات الأخرى المشاركون في السوق (المستشارون القانونيون).
ولفت لأبرز المنجزات في الفترة الأخيرة ومنها الانضمام إلى المؤشرات العالمية MSCI – FTSE – S&P.
وأضاف: كذلك إطلاق مبادرة مختبر التقنية المالية، والإعلان عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وتحديث تعليمات فتح الحسابات الإلكترونية، وتمثيل الهيئة في مجلس الاستقرار المالي.
وبيّن "القويز" أبرز الاستحقاقات المستقبلية التي تواجههم، قائلاً: "لدينا كمّ كبير من الاستحقاقات من أهمها تحديث لائحة الاشخاص المرخص لهم، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية، وتعزيز الأمن السيبيراني، وتطوير الإطار التنظيمي لعقود الأجل".
"القويز": نعمل على تشجيع الشركات الأجنبية وتعزيز الأمن السيبراني بأسواقناعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-03-07
كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز في لقائه على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقِد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، أهمية مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" للسوق المالية السعودية ولمن يستثمر في السوق المالية السعودية، وقال: "يقوم السوق بقياس الأداء خلال سنة عند البدء في الاستثمار في السوق المالية، ويتم مقارنته بأداء المؤشر، ويجيب عن تساؤل: هل العمل الاستثماري جيد أم لا؟".
وقال "القويز": إن ذلك يحدث بعد التطرق لدور السوق المالية في نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار، وتوظيفها في قنوات الاستثمار في القطاعات المنتجة لتلك الأموال.
وأضاف: سوق الأوراق المالية هي المنصة التي تتداول فيها الأوراق المالية، والأوراق المالية تمثل حقوقاً مالية لمالكها (والتزامات من مصدرها) قابلة للتداول في الأسواق مثل الأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية".
وعدّد "القويز" المنافع من السوق المالية كتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأنها قناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار والاستثمار، ووسيلة لتنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر.
وتابع: بالإضافة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المالية للمجتمع، وأنها وسيلة لتحقيق عدالة أكبر للدخل والثروات، ومؤشر لحظي عن الاقتصاد واتجاهاته.
وبيّن الاختلاف بين مسؤوليات وأدوار هيئة السوق المالية و"تداول"، حيث إن هيئة السوق المالية على حد تعبيره هي الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتنظيم الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، والرقابة على السوق، وعن "تداول"، قال: إنها الجهة التنفيذية والتشغيلية للسوق المالية السعودية حيث توفر العدالة والكفاءة في تداول وأنظمة التداول الفنية، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة".
وعدد رئيس سوق المال مكوناته، مبيناً أنها تتكون من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، واللجان القضائية (الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية)، ومؤسسات السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، المحاسبون القانونيون)، والجهات الأخرى المشاركون في السوق (المستشارون القانونيون).
ولفت لأبرز المنجزات في الفترة الأخيرة ومنها الانضمام إلى المؤشرات العالمية MSCI – FTSE – S&P.
وأضاف: كذلك إطلاق مبادرة مختبر التقنية المالية، والإعلان عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وتحديث تعليمات فتح الحسابات الإلكترونية، وتمثيل الهيئة في مجلس الاستقرار المالي.
وبيّن "القويز" أبرز الاستحقاقات المستقبلية التي تواجههم، قائلاً: "لدينا كمّ كبير من الاستحقاقات من أهمها تحديث لائحة الاشخاص المرخص لهم، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية، وتعزيز الأمن السيبيراني، وتطوير الإطار التنظيمي لعقود الأجل".
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
02:42 PM
رئيس مجلس"تداول": السوق قناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار
كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز في لقائه على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقِد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، أهمية مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" للسوق المالية السعودية ولمن يستثمر في السوق المالية السعودية، وقال: "يقوم السوق بقياس الأداء خلال سنة عند البدء في الاستثمار في السوق المالية، ويتم مقارنته بأداء المؤشر، ويجيب عن تساؤل: هل العمل الاستثماري جيد أم لا؟".
وقال "القويز": إن ذلك يحدث بعد التطرق لدور السوق المالية في نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار، وتوظيفها في قنوات الاستثمار في القطاعات المنتجة لتلك الأموال.
وأضاف: سوق الأوراق المالية هي المنصة التي تتداول فيها الأوراق المالية، والأوراق المالية تمثل حقوقاً مالية لمالكها (والتزامات من مصدرها) قابلة للتداول في الأسواق مثل الأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية".
وعدّد "القويز" المنافع من السوق المالية كتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأنها قناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار والاستثمار، ووسيلة لتنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر.
وتابع: بالإضافة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المالية للمجتمع، وأنها وسيلة لتحقيق عدالة أكبر للدخل والثروات، ومؤشر لحظي عن الاقتصاد واتجاهاته.
وبيّن الاختلاف بين مسؤوليات وأدوار هيئة السوق المالية و"تداول"، حيث إن هيئة السوق المالية على حد تعبيره هي الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتنظيم الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، والرقابة على السوق، وعن "تداول"، قال: إنها الجهة التنفيذية والتشغيلية للسوق المالية السعودية حيث توفر العدالة والكفاءة في تداول وأنظمة التداول الفنية، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة".
وعدد رئيس سوق المال مكوناته، مبيناً أنها تتكون من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، واللجان القضائية (الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية)، ومؤسسات السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، المحاسبون القانونيون)، والجهات الأخرى المشاركون في السوق (المستشارون القانونيون).
ولفت لأبرز المنجزات في الفترة الأخيرة ومنها الانضمام إلى المؤشرات العالمية MSCI – FTSE – S&P.
وأضاف: كذلك إطلاق مبادرة مختبر التقنية المالية، والإعلان عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وتحديث تعليمات فتح الحسابات الإلكترونية، وتمثيل الهيئة في مجلس الاستقرار المالي.
وبيّن "القويز" أبرز الاستحقاقات المستقبلية التي تواجههم، قائلاً: "لدينا كمّ كبير من الاستحقاقات من أهمها تحديث لائحة الاشخاص المرخص لهم، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية، وتعزيز الأمن السيبيراني، وتطوير الإطار التنظيمي لعقود الأجل".
، "القويز": نعمل على تشجيع الشركات الأجنبية وتعزيز الأمن السيبراني بأسواقنا ،
المصدر : الخليج 365
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