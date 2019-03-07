، "فهد الطبية" تكسر خوف الأطفال من العمليات بـ"غرفة محاكاة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لشرح الإجراءات التحضيرية للعمليات والتخدير بطريقة مبسطة

دشنت إدارة التخدير وغرف العمليات في مدينة الملك فهد الطبية "غرفة محاكاة عمليات الأطفال"، بغرض إزالة الخوف والقلق لدى الأطفال وذويهم وقت دخول المستشفى لإجراء عمليات جراحية أو إجراءات طبية تحت التخدير، وما قد يؤثر عليهم من احتمال حدوث المضاعفات قبل وأثناء وبعد التخدير العام.

وذكرت المدينة الطبية أن غرفة العمليات الجراحية وبدء التخدير هي المرحلة الأكثر إثارة للخوف عند الأطفال، مؤكدة سعيها المتواصل لتقديم الرعاية الصحية التخصصية المتكاملة بما يشمل النواحي النفسية للمرضى الأطفال وذويهم.

وعملت المدينة على إعداد غرفة خاصة تحاكي غرفة العمليات الجراحية والتخدير بهدف توعية هذه الفئة من المرضى على الإجراءات التحضيرية للعمليات وإعطائهم الفرصة لاختبار تجربة تحاكي الواقع بطريقة حسية وتفاعلية مناسبة.

ويحظى الطفل ومرافقوه بجولة تثقيفية داخل هذه الغرفة قبل الموعد الفعلي للعملية بصحبة مختصين يشرحون الإجراءات التحضيرية للعمليات والتخدير بطريقة مبسطة في بيئة يسودها الود والهدوء، وباستخدام وسائل تعليمية متعددة يجيبون فيها عن جميع تساؤلات الأطفال لإزالة شتى أنواع الغموض المثير للقلق مما يستدعي الشعور بالراحة والطمأنينة.