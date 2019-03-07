، "السياحة" تبتعث 474 فتاة وتستهدف تدريب 25 ألف مواطنة حتى 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج "وظيفتك بعثتك" الخاضع لإشراف المركز الوطني "تكامل"

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن عدد المستفيدات من البعثات ضمن برنامج "وظيفتك بعثتك"، الذي يشرف عليه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، بلغ 474 مبتعثة، وذلك ضمن خطة الهيئة لابتعاث نحو 1200 فتاة لدراسة التخصصات التي تخدم القطاع السياحي حتى عام 2020.

وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال استراتيجياتها وخططها، إلى تعزيز خطوات تمكين المرأة في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وفي البرامج الأخرى التي تخدم هذا المجال بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأوضح التقرير الصادر من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع للهيئة أن عدد المستفيدات من برامج التدريب في قطاعي السياحة والتراث الوطني بلغ 9631 متدربة، في الوقت الذي يسعى فيه البرنامج إلى تدريب 25 ألف متدربة حتى عام 2020، فيما بلغ عدد المستفيدات من ورش الإرشاد السياحي 405 مرشدات سياحيات، ويسعى البرنامج إلى تدريب 1400 مرشدة سياحية حتى 2020.

وأشار التقرير إلى وجود 14 كلية تنتشر في مدن المملكة متخصصة في القطاع السياحي والسفر والضيافة والفندقة وإدارة أعمال وتنظيم الفعاليات ويستفيد منها الفتيات الراغبات بالعمل في القطاع السياحي.

وأفاد مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" بأن عدد الباحثات السعوديات "ميدانياً" بلغ 80 باحثة ميدانية، وذلك لإثراء المعلومات الإحصائية في مجالات السياحة والتراث الوطني بالمملكة.

وأوضحت الإدارة العامة للتراخيص التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن عدد المرخصات من النساء للأنشطة السياحية بلغ حتى الآن 988 فتاة.

كما أعلن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" أن عدد الحرفيات المسجلات في البرنامج بلغ 3961 حرفية حتى هذه اللحظة.