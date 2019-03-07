الأمم المتحدة تشيد بجهود السعودية في تمكين المرأة وحقوق الإنسان

أشادت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة، معربةً عن تقديرها لتعاونها مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة.

جاء ذلك على لسان المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ناتالي فوستيه، خلال مشاركتها في ندوة تمكين المرأة في المملكة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظّمتها هيئة حقوق الإنسان في المملكة، بالشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة، وذلك في ريتز كارلتون بالرياض.

وعبّر رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان –الذي ترأس الندوة- عن شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ لحرصهما الكبير في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما أثنى على دور المرأة العظيم في نهضة المجتمعات.

من جانبه، استعرض وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان –خلال الندوة- استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي وفقًا لرؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور هيئة حقوق الإنسان وجهودها في هذا المجال.

كما تحدّثت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان غادة البراهيم، عن المواءمة بين الإطار القانوني الوطني وأحكام «اتفاقية سيداو»، مسلِّطةً الضوء على أبرز الأنظمة الوطنية لتمكين المرأة، فيما استعرضت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورقة بعنوان «تمكين المرأة السعودية في التعليم من النمو إلى المنافسة».