مجلس شؤون الأسرة يناقش الخطط والبرامج والاحتياجات التنموية

نظم مجلس شؤون الأسرة -ممثَّلًا في لجنة الأسرة- ورشة عمل لرؤساء لجان شؤون الأسرة بالمناطق، بحضور الأمينة العامة للمجلس الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ورئيس اللجنة العقيد المهندس أحمد الفارس.

وجرى خلال الورشة التي أقيمت في مقر مجلس شؤون الأسرة بمدينة الرياض، مناقشة عدد من المواضيع الهامة المُدرَجة على جدول أعمال الورشة، كان من أهمها التعريف بدور اللجنة الرئيسة بالمجلس، وعلاقتها التكاملية بلجان المناطق، ومناقشة أهم الخطط والبرامج، والاحتياج التنموي للأسرة السعودية.

كما شملت المواضيع دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجهها الأسرة بكل مكوناتها، وتحديد الدور الفعلي لمهام لجان شؤون الأسرة بالمناطق.

من جانبه، أكد العقيد المهندس أحمد الفارس خلال الورشة، أهمية تحديد المشكلات والحلول المناسبة، وبناء علاقة تكاملية بين اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، بما يُمكِّن مجلس شؤون الأسرة من تحقيق أهدافه في تعزيز مكانة الأسرة ودعم مسيرتها, مبينًا أن ذلك من أهم أهداف اللجنة الرئيسية بالمجلس.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل ينظمها المجلس في سبيل تطوير نمط الحياة وتعزيز مكانة الأسرة، بما يحقق لها الاستقرار، ويُمكِّنها من القيام بدورها في بناء مجتمع مثالي ينعم بالاستقرار والرفاه الأسري، ويتواءم مع رؤية المملكة 2030.